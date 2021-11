Xi advierte sobre proteccionismo y pide que no se obstaculice el comercio de vacunas

Por Andrew Galbraith

SHANGHAI, 4 nov (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado el jueves para facilitar el comercio mundial de vacunas y otros suministros médicos, afirmando que el unilateralismo y el proteccionismo están aumentando en todo el mundo y que la globalización se enfrenta a vientos en contra.

En un discurso televisado con motivo de la inauguración de la Exposición Internacional de Importación de China, Xi alabó las contribuciones del país a la lucha mundial contra el COVID-19 y sus esfuerzos por abrir su economía, aunque mantiene un enfoque de tolerancia cero en el control del virus que ha puesto límites estrictos a los viajes de entrada y salida del país.

China está en alerta máxima en sus puertos de entrada internacionales para reducir el riesgo de que entren casos de COVID-19 desde el extranjero, y ha intensificado las restricciones dentro del país en medio de un brote creciente a menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

La Administración Nacional de Inmigración (ANI) dijo el jueves que seguiría orientando a los ciudadanos para que no salgan al extranjero por razones no urgentes y no esenciales.

"Desde el brote de coronavirus, China ha exportado unos 350.000 millones de mascarillas, más de 4.000 millones de prendas de protección, más de 6.000 millones de kits de pruebas y más de 1.600 millones de dosis de vacunas, ha promovido activamente la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia y ha apoyado las exenciones de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas para los países en desarrollo", dijo Xi.

Afirmó que China apoya la distribución justa y el comercio sin trabas de suministros médicos clave, como las vacunas.

Xi dijo que el régimen comercial multilateral global se enfrenta a desafíos, y prometió que China ampliaría las importaciones y buscaría un desarrollo equilibrado del comercio, sin proporcionar un objetivo específico.

Añadió que el país también ampliaría la apertura de sus industrias de telecomunicaciones y servicios sanitarios de forma ordenada, y que publicaría listas de restricciones a la inversión para orientar a las entidades extranjeras a entrar en el mercado.

China participará activamente en la lucha contra el cambio climático y mantendrá la seguridad alimentaria y energética mundial, dijo Xi.

El presidente chino no asistió esta semana al inicio de la principal reunión de la ONU sobre el cambio climático, celebrada en Escocia, y presentó el lunes una declaración escrita en la apertura del "segmento de alto nivel para jefes de Estado y de gobierno" en la que no ofrecía ningún compromiso adicional, al tiempo que instaba a los países a cumplir sus promesas y "reforzar la confianza mutua y la cooperación". (Reportaje de Andrew Galbraith y Winni Zhou Editado en español por Gabriela Donoso)