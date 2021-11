Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,08 % tras la decisión de la Fed

Economistas trabajan durante una jornada en la Bolsa de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 4 nov (EFE).- Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y su principal marcador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,08 % tras los récords de la víspera y la decisión de la Reserva Federal.

Un cuarto de hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restaba 29,14 puntos, hasta 36.128,44, mientras el selectivo S&P 500 subía un 0,23 % o 10,49 unidades, hasta 4.671,06.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor capitalización, retrocedía un 0,40 % o 62,59 enteros, hasta 15.874,17.

El parqué neoyorquino operaba de manera irregular tras registrar en la víspera máximos históricos en sus principales indicadores ante el esperado cambio en la política monetaria de Estados Unidos.

La Reserva Federal anunció ayer el inicio de la retirada de estímulos desplegados por la pandemia debido al fortalecimiento de la economía, aunque reconoció que la inflación es alta.

El banco central estadounidense, que no tocó los tipos de interés, dijo que comenzará a finales de este mes a reducir las compras mensuales de bonos progresivamente hasta mediados de 2022.

El mercado ha operado con optimismo en el último mes, además, por la buena temporada de resultados trimestrales, aunque preocupan los problemas en la cadena de suministro.

Este jueves, el Gobierno de EE.UU. reveló que las solicitudes de prestación por desempleo la semana pasada fueron 269.000, la cifra más baja desde que comenzó la pandemia.

Por sectores, destacaba el avance de las empresas de energía (1,43 %), bienes no esenciales (0,86 %) y tecnología (0,61 %) frente al descenso de las financieras (-1,01 %) y sanitarias (-0,68 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, predominaban las pérdidas y estaban encabezadas por Goldman Sachs (-1,74 %), Amgen (-1,48 %) y Dow Inc (-1,30 %). Las que más ascendían eran MSD (1,47 %) y Visa (1,26 %).

Fuera de ese grupo, la biotecnológica Moderna caía un 17 % tras unos resultados peores de lo esperado y una rebaja de sus previsiones anuales.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 82,99 dólares el barril; el oro ascendía a 1.793,20 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro retrocedía al 1,556 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,156.