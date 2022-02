Venezuela.- Cabello afirma que Venezuela pedirá revisar la decisión del TPI de abrir una investigación

Cree que el memorando "reconoce a las instituciones en Venezuela", pero argumenta que la fase preliminar "no se ha cumplido"



El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha afirmado este miércoles que el chavismo se encargará de su "defensa" ante el Tribunal Penal Internacional y pedirá una "revisión" de la apertura de una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos, ya que se ha procedido a ello "sin que la fase preliminar se haya cumplido".



"Nosotros nos encargaremos de nuestra defensa (...) Comenzando porque nosotros tenemos todo el derecho a que se revise la decisión porque creemos que la fase preliminar no se ha cumplido, no se ha cerrado la fase preliminar", ha aseverado en un discurso en su programa político y de opinión 'Con el mazo dando'.



En este sentido, ha recordado "como ejemplo" que Colombia estuvo "17 años en fase preliminar", mientras en el caso de Venezuela esta ha sido "de cuatro meses", si bien el examen preliminar del TPI se abrió en el año 2017.



Pese a considerar necesario apelar la decisión del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, de abrir una investigación al país por presuntas violaciones de los Derechos Humanos, el vicepresidente del PSUV ha apuntado que "Venezuela saldrá favorecida y muy fortalecida de esto".



"Si alguien ha sido garante del respeto a los Derechos Humanos hemos sido nosotros. Lo de hoy es el reconocimiento a las instituciones en Venezuela y que tiene todo el derecho a que la justicia nacional se imponga, queremos que todo se aclare y se va a aclarar, no tenemos duda de eso", ha apostillado en su programa, recoge el medio opositor venezolano 'Efecto Cocuyo'.



Según ha destacado, la decisión de Khan permitirá "abrir investigaciones" que durante las protestas de 2017 cerró la entonces titular de la Fiscalía venezolana, Luisa Ortega Díaz. En este aspecto, ha puesto como ejemplo que al opositor venezolano Leopoldo López --afincado en España-- "solo lo juzgaran por incendio y le retiraran otros cargos".



"Hoy día nosotros sonreímos y se abren las puertas para abrir investigaciones que en su momento se cerraron por omisiones de la Fiscalía", ha celebrado.



En este sentido, ha criticado a la "derecha" por "cantar victoria" y le ha recordado que su petición "de un intervención judicial del TPI se ha visto muy reducida".



"La derecha que haga fiesta, mientras más fiesta hagan peor les va a ir (...) De abrir una investigación penal contra Venezuela de manera unilateral, lo que pedían ellos (la oposición), se ha pasado al reconocimiento de la jurisdicción nacional, de las investigaciones que se hacen en Venezuela, al término de la complementariedad y cooperación, entre la Fiscalía del TPI y el Gobierno legítimo de Venezuela. Son cosas muy distintas", ha dicho.



MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO



Khan ha firmado este miércoles con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, un memorando de entendimiento en el que se ha recogido la apertura de la investigación, ante lo que el Gobierno ha mostrado su apoyo con su firma pero ha expresado "que no se cumplen los requisitos previstos en el Estatuto de Roma para pasar de examen preliminar a fase de investigación", si bien ha manifestado su respeto la decisión y que colaborará con las investigaciones.



En concreto, Maduro ha defendido el acuerdo y ha asegurado que su Ejecutivo respeta la decisión de Khan "de avanzar a la siguiente fase para buscar la verdad" y ha ahondado en las "diferencias de criterio" sobre lo que sucedió en el llamado "examen preliminar". En este sentido, ha lamentado que en esa fase "no se permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba".



Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que el memorando es "una victoria de las instituciones democráticas venezolana con la instancia internacional". "El fiscal del TPI confía en el sistema de justicia de Venezuela (...) y reconoce los esfuerzos por hacer justicia", ha subrayado en una entrevista con Telesur.



Por otro lado, la oposición venezolana ha celebrado la apertura formal de la investigación, la cual "reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares", ha subrayado el líder opositor Juan Guaidó.



"Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando", ha agregado en una publicación en su perfil de Twitter.



Por otro lado, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha utilizado la misma red social para saludar a decisión de Khan y aseverar que así "continúa el proceso y se dirige a la justicia, luego de casi cuatro años de examen preliminar". "Esto es una victoria para miles de víctimas y familias", ha resaltado.



En la misma línea, el líder opositor venezolano Henrique Capriles ha señalado que la apertura de la investigación "debe abrir el camino para que las víctimas consigan lo que hace tiempo dejó de existir en Venezuela: Justicia".



Tras pasar por Colombia, Khan llegó a Venezuela el domingo a Venezuela para una visita de tres días en los que se ha reunido en hasta en tres ocasiones con el presidente Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.



En febrero de 2018, el TPI dio inicio un examen preliminar contra Venezuela por los supuestos abusos que habrían cometido sus fuerzas de seguridad durante las protestas contra el Gobierno en 2017, así como contra algunos de los políticos que fueron encarcelados.