Un opositor venezolano dice que la investigación de la CPI da una esperanza a las víctimas

El opositor venezolano Humberto Prado, nombrado por el exdiputado Juan Guaidó comisionado para los Derechos Humanos, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 4 nov (EFE).- El opositor venezolano Humberto Prado, nombrado por el exdiputado Juan Guaidó comisionado para los Derechos Humanos, consideró este jueves que la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles delitos de lesa humanidad "da esperanza a las víctimas".

"El inicio de una investigación formal en la CPI por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela da esperanza a las víctimas, quienes han estado siguiendo de cerca el examen preliminar que se había iniciado en el 2018", escribió Prado en Twitter, un mensaje que fue replicado en un comunicado de la oposición.

El anuncio de la apertura formal de la investigación se hizo ayer, tras tres días de visita del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, a Venezuela.

Khan compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige "ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela" y que se "ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".

En el documento, se señala que en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo", la "investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

En febrero de 2018 comenzó el examen preliminar en esa corte por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó, antes de dejar el cargo, que existían "fundamentos razonables para creer" que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero la decisión de abrir la fase de investigación reposaba sobre los hombros de Khan.

Al respecto, Prado calificó el anuncio como una "excelente noticia" y afirmó que la "decisión muestra que la Fiscalía de la CPI consideró que, en Venezuela, el poder judicial no ha investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro".

El opositor detalló que durante la fase que se abre ahora, la Fiscalía de la CPI "reunirá pruebas" de los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y "para determinar quienes son los responsables y podrá solicitar ordenes de aprehensión y citaciones de comparecencia".