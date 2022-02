UE.- La inflación mayorista de la eurozona registró en septiembre una subida interanual récord del 16%

27-11-2020 Fcatoría del Grupo PSA de Madrid. POLITICA ECONOMIA CITROËN



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El índice de precios de producción industrial de la zona euro registró el pasado mes de septiembre una subida del 16% en comparación con el mismo mes del año anterior, después del 13,4% de agosto, lo que supone el mayor repunte interanual de la inflación mayorista de toda la serie histórica, según los datos publicados por Eurostat.



En el conjunto de la Unión Europea (UE), los precios de producción industrial también registraron la mayor subida interanual de toda la serie, con un alza del 16,2%, después de la subida interanual del 13,5% en agosto.



Al excluir el impacto de los precios de la energía, la subida interanual en septiembre fue del 8,1% en la eurozona y del 8,3% en la UE.



Según Eurostat, los precios de producción industrial de la zona del euro aumentaron un 40,7% en el sector de la energía y en un 15,2% para los bienes intermedios, así como un 3,5% para los bienes de capital y para los bienes de consumo duraderos, mientras que en el caso de los bienes de consumo no duraderos la subida interanual fue del 3%.



En la UE, los precios de producción industrial aumentaron un 40,1% en el sector energético, un 15,7% para los bienes intermedios, un 4% para los bienes de consumo duraderos y un 3,6% para los bienes de capital, mientras que para los bienes de consumo no duraderos la subida fue del 3,1%.



Los precios de producción industrial aumentaron en septiembre en todos los Estados miembros en comparación con el mismo mes de 2020, registrándose los mayores incrementos anuales en Irlanda (+82,9%), Dinamarca (+34,4%) y Estonia (+29,9, mientras que las menores subidas se observaron en Malta (1,4%), Eslovaquia (8,5%) y Eslovenia (9%).



SUBIDA MENSUAL RÉCORD.



En términos mensuales, el índice de precios de producción industrial tanto de la eurozona como de los Veintisiete se aceleró al 2,7% desde el 1,1% de agosto, representando en ambos casos la mayor subida mensual del índice de toda la serie histórica.



En comparación con agosto, los precios de producción industrial en la zona del euro aumentaron un 7,7% en el sector energético, un 1% para bienes intermedios, un 0,5% para bienes de capital, un 0,4% para bienes de consumo duraderos y el 0,3% para bienes de consumo no duraderos.



En la UE, los precios de producción industrial aumentaron un 7,8%mensual en el sector energético, un 1% para los bienes intermedios, un 0,6% para los bienes de capital, en un 0,5% para bienes de consumo duraderos y en un 0,3% para los bienes de consumo no duraderos.



Al excluir del cálculo los precios de la energía, el índice subió un 0,6% mensual en la zona euro y en la UE.



Los precios industriales aumentaron en septiembre en todos los países de la UE en Irlanda (+23,2%), Dinamarca (+8,4%) y Grecia (+5,8%). Los incrementos de la inflación mayorista menos pronunciados se observaron en Malta (0,2%), Luxemburgo (0,3%) y Chipre (0,5%).



En el caso de España, el índice de precios de producción industrial se situó en septiembre en el 23,6% interanual desde el 17,9% del mes anterior, mientras que en la comparativa mensual la subida de septiembre fue del 5,2%, frente al 1,8% de agosto.