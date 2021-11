Trabajadores de Starbucks batallan por crear el primer sindicato de la cadena

LLos 128 trabajadores de estos tres establecimientos comenzarán una votación por correo la próxima semana que concluirá el 8 de diciembre para decidir si finalmente se sindicalizan o no. Foto de archivo. EFE/LARRY W. SMITH

Nueva York, 4 nov (EFE).- Los trabajadores de tres tiendas de la cadena de cafeterías Starbucks del condado neoyorquino de Buffalo están intentando crear el que será el primer sindicato de esta gran compañía estadounidense que hasta el momento ha frustrado cualquier intento de organización de sus trabajadores.

"Trabajamos juntos y colaboramos, así es como resolvemos los problemas, así es como evolucionamos, así es como servimos a nuestros clientes, como socios. Por eso estamos en desacuerdo (con la idea de un sindicato), pero estamos buscando opciones y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, servir a nuestros socios", aseguraba el 29 de octubre el director ejecutivo de Starbucks Kevin Johnson, al canal económico CNBC.

Los 128 trabajadores de estos tres establecimientos comenzarán una votación por correo la próxima semana que concluirá el 8 de diciembre para decidir si finalmente se sindicalizan o no.

La lucha comenzó el pasado agosto, cuando los empleados solicitaron sindicarse a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, organismo que autoriza la formación de organismos gremiales).

Starbucks intentó frustrar entonces la iniciativa de los empleados tratando de convencer a la Junta de que la votación no debía restringirse a las tres cafeterías que habían lanzado la propuesta, sino que tenía que ampliarse a las veinte cafeterís que incluye esa región del norte del estado de Nueva York.

Sin embargo, la NLRB se pronunció el pasado 29 de octubre en favor de los trabajadores garantizando su derecho a crear un sindicato en los tres locales que lo solicitaron.

Su reivindicación ha sido apadrinada abiertamente por la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez, conocida por sus posturas progresistas en el seno de su partido, lo que les ha proporcionado un poderoso altavoz.

Ocasio Cortez viajó hasta Buffalo para reunirse con los empleados de los tres cafés díscolos.

"La lucha contra los sindicatos es un negocio sofisticado y lucrativo. Se especializa en la psicología de hacerte dudar de ti mismo y de tus compañeros. ¡No os dejéis engañar!", escribía el martes en su cuenta de Twitter la combativa congresista.

Ocasio Cortez difundió un video del encuentro con una decena de trabajadores que denunciaron intentos de Starbucks por frustrar su iniciativa y en el que la legisladora de origen puertorriqueño los anima a seguir con su lucha y a no dejarse amedrentar por la dirección.

En la cuenta de Twitter que han lanzado los empleados de la cadena, denuncian también un continuo acoso de la dirección de la empresa para que desistan de su empeño sindical y voten en contra de crear una organización.

Mientras esperan la votación, ya han diseñado su logo: Un puño negro levantado agarrando uno de los vasos clásicos en los que la cadena sirve sus bebidas.

Preguntado por la decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales por el canal CNBC, Johnson, insistió en su rechazo al proceso en el que están inmersos los trabajadores.

Según Johnson, lo mejor es no poner una tercera parte "en medio de la relación que siempre hemos compartido".

Starbucks no es la primera gran cadena en Estados Unidos que se resiste a la sindicalización de sus trabajadores.

Amazon, el segundo mayor empleador del país y conocido también por su antisindicalismo, se enfrenta a un intento similar de unos trabajadores de un almacén de Nueva York, después de que fracasara un intento de un grupo de sus empleados en Alabama.