Thunberg califica cumbre COP26 de ‘festival de lavado verde’

(Bloomberg) -- Aproximadamente 20 naciones han firmado un acuerdo para dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero, con la incorporación a última hora de Italia. Pero el impacto del acuerdo se ve socavado por la ausencia de países clave como China.

Fuera del extenso centro de convenciones de la COP, activistas ambientales, incluida Greta Thunberg, están planeando protestas masivas, debido a que están molestos porque, a su juicio, no han tenido acceso a los eventos de la COP, así como por la falta de progreso.

Después de aparecer en una breve protesta en el lugar de la cumbre el miércoles, la activista sueca realizó una publicación en Twitter para tachar la reunión como un “festival de lavado verde”.

Pero hay buenas noticias: la Agencia Internacional de Energía dice que las promesas de cero emisiones netas hechas en la cumbre significan que todavía existe la posibilidad de limitar el aumento del calentamiento global a 1,8 grados centígrados.

El jueves, COP26 se centró en la energía y en la transición de los combustibles fósiles a alternativas más ecológicas. Pero, de forma simultánea, una tensa reunión de la OPEP+ rechazó las llamadas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que aumente más la producción de petróleo, pese a que el mandatario incluso impulsa a planes climáticos más ambiciosos en Glasgow.

