Soteldo queda fuera de la convocatoria de Venezuela frente a Ecuador y Perú

Fotografía de archivo en la que se registró al centrocampista venezolano Yeferson Soteldo. EFE/Mauricio Dueñas

Caracas, 4 nov (EFE).- El mediapunta Yeferson Soteldo, del Toronto FC, quedó fuera de la convocatoria de la selección de Venezuela para los partidos frente a Ecuador y Perú por las eliminatorias suramericanas para Catar 2022, informó este jueves la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

A la convocatoria regresa el delantero Salomón Rondón, del Everton inglés, tras no ser convocado para los tres partidos precedentes, detalló la FVF en su cuenta de Twitter donde, en un breve mensaje, anunció que la Vinotinto será dirigida, de nuevo de forma interina, por Leonardo González.

El técnico tomó las riendas de la selección tras la renuncia del portugués José Peseiro, que llevaba más de un año sin percibir su sueldo.

El entrenador fue designado inicialmente para afrontar en septiembre los partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 frente a Argentina, Perú y Paraguay; y repitió en el banquillo venezolano en los duelos frente a Brasil, Ecuador y Chile.

En esos partidos, ha cosechado cinco derrotas y una victoria frente a Ecuador.

Para los próximos dos partidos frente a Ecuador y Perú, González contará con el portero Wuilker Faríñez, del Racing Club de Lens de Francia.

Actualmente, Venezuela es última del grupo suramericano con 7 puntos, tres menos que Perú, selección que le precede en la tabla clasificatoria.

Esta es la lista completa de convocados:

- Porteros: Wuilker Faríñez (R. C. Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo(Oud-Heverlee Leuven-BEL).

- Defensas: Roberto Rosales (AEK Larnaka-CHIP), Ronald Hernández (Atlanta United FC-EEUU), Jefre Vargas (Metropolitanos), Yordan Osorio (Parma-ITA), Adrián Martínez (Deportivo La Guaira), Christian Makoun (Inter Miami CF-EEUU), Nahuel Ferraresi (GD Estoril Praia-POR), Daniel Carrillo (KuPS-FIN), Óscar Gonzalez (Monagas SC).

- Volantes: Tomás Rincón (Torino FC-POR), José Martínez (Philadelphia Union-EEUU), Junior Moreno (D.C. United-EEUU), Cristian Cásseres Jr (New York Red Bulls-EEUU), Edson Castillo (Caracas FC), Darwin Machís (Granada CF-ESP), Eduard Bello (Club de Deportes Antofagasta-CHI), Jefferson Savarino (Atlético MG-BRA) y Luis González (Junior FC-COL).

- Delanteros: Brayan Hurtado (Cobresal-CHI), Eric Ramírez (FC Dinamo de Kiev-UCR), Jan Hurtado (Red Bull Bragantino-BRA), Fernando Aristeguieta (Club Puebla-MEX) y Salomón Rondón (Everton-ING).