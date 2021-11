Soler, Correa, Rosario y Herrera en la lista de los nuevos agentes libres

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El final de la Serie Mundial dio paso a la entrada en vigor de la lista de los nuevos agentes libres que a partir de este jueves tendrán la opción de cambiar de equipo y entre los más destacados se encuentran el cubano Jorge Soler, los boricuas Carlos Correa y Eddie Rosario junto con el venezolano Odúbel Herrera.

Soler, el Jugador Más Valioso (JMV) de la Serie Mundial, así como sus compañeros en los Bravos de Atlanta, nuevos campeones del Clásico de Otoño, el primera base Freddie Freeman y Rosario, figuran entre los 160 peloteros convertidos en agentes libres.

Los tres fueron decisivos en el renacer de los Bravos que después de 26 años de espera volvieron a conseguir el título de la Serie Mundial y dejaron atrás la "maldición" de que los equipos de la ciudad de Atlanta no podían ganar títulos nacionales.

Así, comienza un receso entre campañas en que además se dará la incertidumbre, con la amenaza de un paro patronal en el horizonte.

Correa, el toletero de los Astros de Houston, y su compañero el veterano lanzador Justin Verlander, quien se recupera de una cirugía de Tommy John, también se declararon agentes libres.

Los Filis de Filadelfia rechazaron las opciones que tenían para renovar por una campaña los contratos de Herrera y del también jardinero Andrew McCutchen.

Herrera obtendrá 2,5 millones de dólares por la cláusula de rescisión, en vez del salario de 11,5 millones de dólares. Completará así un convenio de cinco años y 30,5 millones de dólares.

El jardinero estelar venezolano también es elegible para el arbitraje salarial.

Otras estrellas que llegan al mercado incluyen a Corey Seager, Trevor Story, Max Scherzer, Marcus Semien, Kris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto y Kevin Gausman.

Aproximadamente otros 50 jugadores son potencialmente elegibles, dependiendo de la decisión que se tome respecto de la opción para renovar sus contratos en 2022.

Los agentes libres pueden negociar sus contratos con cualquier equipo a partir del domingo por la noche.

El receptor Tucker Barnhart, cuyo contrato incluye una opción del equipo por 7,5 millones de dólares, fue cambiado el miércoles por los Rojos de Cincinnati a los Tigres de Detroit por el jugador de cuadro, la promesa Nick Quintana.

Está pendiente la decisión del equipo sobre la opción en el contrato de Barnhart.

Se espera que el mercado esté lento en el inicio, con la expectativa de lo que pueda suceder en las mayores y sin la certeza de lo que será la estructura económica el próximo año ante la incertidumbre laboral que existe.

El contrato colectivo laboral entre las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores vence el 1 de diciembre, y es posible un paro patronal, que ya han adelantado los dueños de los equipos que no sería lo deseado, pero si la mejor opción si no se llega a un acuerdo entre ambas partes.

El abridor estelar, el derecho de los Dodgers de Los Angeles, Trevor Bauer, quien ha estado ausente desde el 2 de julio mientras se realiza una investigación por presunta violencia doméstica, puede optar por rescindir los dos años que le quedan de contrato, que incluye 32 millones por salario para las temporadas 2022 y 2023.

El bateador designado de los Medias Rojas de Boston, el cubano estadounidense J.D. Martinez, debe decidir sobre una opción de jugador, así como el jardinero de Milwaukee Jackie Bradley Jr.

Mientras que el receptor de los Gigantes de San Francisco, Buster Posey, planeaba anunciar su retiro este jueves, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de la decisión.

La persona habló en condición de anonimato el miércoles, porque Posey todavía debe hacer pública su decisión. The Athletic fue el primer medio en reportar la noticia.

Los Gigantes dijeron el mes pasado que iban a hacer válida la opción en el contrato de Posey por 22 millones de dólares para el club en la temporada 2022, siempre y cuando el veterano de 34 años quisiera seguir jugando.

Los equipos deben decidir para las 5 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos del domingo, si harán ofertas calificadas de hasta 18,4 millones de dólares para los jugadores que se convertirán en agentes libres.

Un jugador es elegible para una oferta calificada solamente si estuvo con su equipo en toda la temporada 2021 y no ha recibido alguna otra propuesta de este mismo tipo.