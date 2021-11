Sacramento Kings gana a New Orleans Pelicans por 112-99

Sacramento Kings ganó en casa a New Orleans Pelicans por 112-99 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Sacramento Kings cayeron derrotados a domicilio contra Utah Jazz por 119-113, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron fuera de casa con Phoenix Suns por 112-100, por lo que tras el encuentro completaron una racha de seis derrotas seguidas. Con este resultado, Sacramento Kings acumula cuatro victorias en ocho partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con una victoria en nueve partidos jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 27-26. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores de Sacramento Kings elevaron su diferencia y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de seis puntos (35-29) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 29-26. Tras esto, los equipos acumularon un total de 56-52 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto de nuevo tuvo como protagonistas a ambos contendientes, con varios movimientos en el marcador, que terminó con un resultado parcial de 36-35 (y un 92-87 total). Por último, durante el último cuarto volvieron a distanciarse los jugadores del equipo local, de hecho, consiguieron un parcial de 16-1 y llegaron a ir ganando por 16 puntos (108-92), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 20-12, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 112-99 a favor de los locales.

En el transcurso del encuentro destacaron Harrison Barnes y Tyrese Haliburton por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 23 puntos, tres asistencias y ocho rebotes y 20 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jonas Valanciunas y Devonte' Graham, con 14 puntos, dos asistencias y 11 rebotes y 16 puntos, siete asistencias y un rebote respectivamente.

En el próximo encuentro de la competición, Sacramento Kings jugará contra Charlotte Hornets en el Golden 1 Center, mientras que New Orleans Pelicans se enfrentará a Golden State Warriors en el Chase Center.