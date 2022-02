Rusia/EEUU.- Detenido en EEUU el analista ucraniano Igor Danchenko en el marco del caso sobre la trama rusa

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El analista ucraniano Igor Danchemko ha sido detenido este jueves en Estados Unidos en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 celebradas en el país norteamericano.



Danckenko, que tendrá que comparecer ante un tribunal a lo largo de la jornda, figuraba como fuente principal en el polémico dosier realizado por el exespía británico Christopher Steele y que recogía acusaciones contra el expresidente Donald Trump.



Ahora, su arresto se produce como parte de las pesquisas que encabeza el fiscal especial John Durham, que trata de discernir el origen de la investigación realizada por el FBI sobre la trama rusa, según informaciones del diario 'The New York Times'.



Dancheko fue una pieza clave para la redacción del dosier, que incluye supuestos indicios de que Trump se vio implicado en la trama rusa de cara a los comicios. El pasado mes de septiembre, Durham envió una serie de citaciones, una de ellas a una empresa que trabajó con la campaña de Hillary Clinton en 2016.



Sin embargo, dos años después del inicio de las pesquisas sobre la investigación del FBI, Durham no ha logrado recabar tantos datos como el Partido Republicano habría deseado. Entre los últimos afectados por sus movimientos se encuentra Michael Sussmann, abogado de la campaña de Clinton, que ha sido acusado de mentir al FBI durante una reunión celebrada hace cinco años.