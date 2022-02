Portugal.- La mayoría de los portugueses respalda el adelanto electoral, aunque no lo comparte

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Casi seis de cada diez portugueses creen que a estas alturas no hay más salida que convocar elecciones parlamentarias anticipadas, si bien también hay una mayoría que considera que es un "mal" escenario en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19 y con la recuperación económica aún pendiente.



Así lo refleja una encuesta publicada este jueves, solo unas horas antes de que el presidente, Marceo Rebelo de Sousa, siga el camino establecido por el Consejo de Estado y convoque los comicios en los que se renovará la Asamblea de la República, como ya anticipó que haría ante el rechazo parlamentario a los presupuestos de 2022.



Un 59 por ciento de las personas entrevistadas coinciden con Rebelo de Sousa en que debe haber nuevas elecciones, frente al 25 por ciento que opina lo contrario, aunque un 54 por ciento consideran que es algo "malo" para el país, según el estudio, publicado por 'Diario de Noticias', 'Jornal de Noticias' y la emisora TSF.



Sobre la posible dimisión del Gobierno, que tanto el presidente como el primer ministro, António Costa, han descartado, son más quienes coinciden con ambos en que el Ejecutivo actual debe seguir, pero apenas tres puntos por encima de quienes reclaman su salida --44 por ciento frente a 41 por ciento--.



HIPÓTESIS SOBRE EL FUTURO



El sentir general de la población luso sobre el futuro político de Portugal coincide con lo que ya vienen anticipando otros sondeos: el Partido Socialista de Costa conseguirá la victoria --el 43 por ciento así lo cree--, pero no habrá mayoría absoluta --el 68 por ciento descarta esta posibilidad--.



Solo el 29 por ciento ven con opciones al Partido Social Demócrata (PSD), la principal formación opositora, a pesar de que las formaciones de izquierda salen peor valoradas a la hora de buscar culpables por el adelanto electoral. El 28 por ciento de las más de 800 personas encuestadas ven a Costa como el principal responsable, mientras que el 21 y el 18 por ciento apuntan al Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, respectivamente.



En toda esta batalla, quien parece salir reforzado es el jefe de Estado, cuya gestión valoran positivamente el 42 por ciento de los ciudadanos. Un 26 por ciento suspende a Rebelo de Sousa, mientras que un 27 por ciento no contesta a la pregunta.