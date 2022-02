Portaltic.-Twitter actualiza su API para habilitar el borrado de tuits y los Super Follows a los bots

MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Twitter ha actualizado su interfaz de programación de aplicaciones (API) con la que permite que las cuentas automatizadas ('bots') creadas por desarrolladores puedan publicar o borrar un 'tuit', así como que accedan a la nueva función de suscripciones de pago Super Follows.



La plataforma de 'microblogging' ha presentado este miércoles la API de Twitter en su nueva versión v2, que añade alguna de las funciones más reclamadas desde el 'software' anterior, como la posibilidad de publicar 'tuits' y borrarlos, como ha informado Twitter en una publicación en su comunidad.



"'Tuitear' es fundamental para la forma en que las personas interactúan en Twitter, y los nuevos 'endpoints' de administración de 'tuits' proporcionan un bloque de construcción fundamental para el uso de la API de Twitter v2", como ha explicado la compañía.



Con esta actualización, la plataforma da soporte para que publiquen y borren 'tuits', incluso de cuentas verificadas, a herramientas creadas por desarrolladores de 'software' externos, incluidas las cuentas automatizadas o 'bots' de Twitter.



Asimismo, la API v2 de Twitter ha introducido el soporte para la funcionalidad de suscripciones de pago a cuentas de Twitter, Super Follows, con la que ahora los creadores de 'software' pueden enviar tuits solo para sus seguidores de pago.



Por el momento solo un número limitado de cuentas puede usar los Super Follows, pero su extensión y la llegada de esta función a la API hacen que Twitter espere que ayuden a aumentar los ingresos de los creadores.



Con respecto a la versión anterior, v1.1, la API de Twitter también se actualiza con la posibilidad de configurar las respuestas a 'tuits', así como de etiquetar a personas en imágenes.