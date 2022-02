Portaltic.-Signal reduce el spam sin sacrificar la privacidad del usuario a partir del comportamiento del mensaje

04-11-2021 Pantalla de solicitud de mensaje en Signal. Signal ha anunciado las medidas que ha adoptado para evitar el 'spam' en el servicio de mensajería, a partir de un enfoque que preserva la privacidad de los usuarios y que filtra los mensajes no solicitados a partir de su comportamiento y no de su contenido. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SIGNAL



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



El crecimiento que ha experimentado Signal en los últimos meses también ha hecho que se incremente la presencia de 'spam', es decir, de los mensajes no deseados, bien sea porque se trate de publicidad bien porque busquen captar la atención del usuario y dirigirlo a una estafa.



Para poder atajar la distribución de 'spam', la compañía ha desarrollado un nuevo 'software' de servidor que le ayuda a detectar este tipo de mensajes en base a su comportamiento y a interrumpir su envío, como explica en un comunicado publicado en su blog oficial.



Este enfoque se debe al carácter privado de la plataforma, que ofrece encriptación de extremo a extremo y, por lo tanto, no tiene acceso al contenido de las conversaciones. Y se diferencia de otros servicios digitales, que dependen del análisis del contenido en texto plano o de los gráficos sociales para determinar si es 'spam' y filtrarlo.



Como parte de los intentos por evitar las estafas, la compañía ha anunciado que las fotos de perfil de los mensajes enviados por desconocidos -que no estén en la libreta de contactos del usuario- permanecerán borrosas hasta que éste decida pinchar sobre ellas.



Este cambio se introduce en las solicitudes de mensajes, una característica introducida por Signal en agosto del año pasado que permite ver información sobre una persona desconocida antes de aceptarla como contacto o su invitación para unirse a un grupo, aunque también permite bloquearla o eliminarla.



Al difuminar la foto de perfil, la compañía busca reducir las estafas por 'phishing', es decir, aquellas que se hacen pasar por una fuente conocida, como puede ser un banco, para engañar al usuario y conseguir que pinche un enlace malicioso o abra un archivo que puede instalar un virus en su equipo.



Para evitar que esto suceda, Signal también ha decidido dejar de vincular las 'url' que se muestran en la pantalla de solicitud de mensajes. Y si el usuario decide bloquear un contacto desconocido desde esta pantalla, también puede denunciar su mensaje como 'spam'.



Esta última novedad es importante en el enfoque que ha adoptado Signal para filtrar el 'spam', ya que se basa en el comportamiento de los mensajes, al no poder acceder a su contenido. Así, si el usuario elige pinchar en la opción 'Informar de spam y bloquear', el servidor recibe el número de teléfono desde el que se inició la conversación y un único identificador de mensaje anónimo.



En caso de que sean más los usuarios que denuncien una cuenta de forma repetida, la compañía iniciará una comprobación, que incluye una prueba de CAPTCHA, para determinar si detrás de ella hay una persona o un sistema automatizado.