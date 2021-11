Paolo Guerrero inspira la primera serie peruana de Netflix

Imagen de archivo de Paolo Guerrero. EFE/ Marcelo Oliveira

Lima, 4 nov (EFE).- La batalla legal de Paolo Guerrero contra su acusación de dopaje para lograr jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú ha sido la inspiración para la primera producción peruana de Netflix, una serie biográfica sobre el futbolista que se estrenará en 2022.

Así lo anunció este jueves la plataforma digital de entretenimiento en sus redes sociales con una fotografía del rodaje de la serie, que comenzó hace unas semanas en Lima y que tiene al actor Nico Ponce como protagonista en el papel de Guerrero.

La filmación de la serie, que se titulará "Contigo capitán", está a cargo de la productora argentina Torneos y tiene como directores a Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal.

El caso se remonta a 2017, cuando en un control antidopaje Guerrero dio positivo para benzoilecgonina, una sustancia prohibida por tratarse de un metabolito de la coca.

Desde un primer momento el jugador aseguró que se trataba de una circunstancia involuntaria y lo achacaba a haber ingerido en el hotel de concentración de la selección un té de una taza con restos de mate de coca.

Sin embargo, debido a la evidencia de la sustancia no permitida por pequeña que esta fuera en cantidad, la FIFA lo sancionó inicialmente con un año de inhabilitación y luego le redujo el castigo a seis meses.

Esta sanción le impidió a Guerrero disputar la repesca para la Copa del Mundo, donde Perú logró clasificarse por primera vez en 36 años para un Mundial.

No obstante, en su fijación poder demostrar su inocencia, Guerrero apeló la segunda decisión de la FIFA al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que no le dio la razón y le impuso una sanción más severa de 14 meses.

El nuevo castigo le dejaba entonces sin posibilidad de cumplir su sueño de disputar la Copa del Mundo con la camiseta de su selección, por lo que reclamó una medida cautelar en el Tribunal Federal de Suiza.

La corte helvética le concedió la petición y le exoneró temporalmente de la inhabilitación para que pudiera disputar el Mundial, lo que permitió a Guerrero alcanzar su sueño y consolidarse como el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana.

El punto álgido de este episodio en la carrera del mayor ídolo actual del fútbol peruano fue en el último partido de la fase de grupos donde la Copa del Mundo, donde pese a que la Blanquirroja ya estaba eliminada, Guerrero anotó uno de los goles del combinado peruano en su triunfo por 2-0 ante Australia.