Nintendo ganó 1.300 millones de euros entre abril y septiembre, un 19 % menos

Tokio, 4 nov (EFE).- La empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo registró un beneficio neto de 171.834 millones de yenes (1.300 millones de euros) entre abril y septiembre, un 19,4 % menos que un año antes, ante la falta de novedades en el período.

Su ganancia operativa se redujo un 24,5 % interanual hasta 219.959 millones de yenes (1.660 millones de euros) en el período, primera mitad de su ejercicios fiscal, y su facturación por ventas disminuyó un 18,9 %, hasta 624.272 millones de yenes (4.720 millones de euros), según su informe financiero publicado este jueves.

Pese a que Nintendo destacó las buenas ventas en el período de títulos como "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD" (3,6 millones), "New Pokémon Snap" (2,19 millones) o "Mario Golf: Super Rush" (1,94 millones), no pudo replicar el bombazo que supuso "Animal Crossing: New Horizons" durante el estallido de la pandemia de covid-19.

La entrega más reciente del simulador social de la empresa nipona vendió 2,2 millones de copias en los seis meses hasta septiembre, alcanzando una cifra acumulada de 34,85 millones desde su lanzamiento en marzo de 2020, el segundo más vendido de Nintendo tras Mario Kart 8 Deluxe (38,74 millones).

El lanzamiento de lo último de Animal Crossing "generó un aumento significativo en las ventas de hardware y software" que no se dieron en 2021, explicó la empresa en su informe. Las ventas de consolas de Nintendo cayeron un 34 % interanual, hasta 8,28 millones, y las de juegos bajaron un 6,3 %, hasta 93,89 millones de unidades.

La empresa con sede en Kioto (oeste) ha vendido hasta la fecha 92,87 millones de sus consolas Switch desde marzo de 2017.

Nintendo espera comercializar 24 millones de consolas Switch en su ejercicio actual, que concluirá el 31 de marzo de 2022, y superar de este modo los más de 101 millones de unidades de su superventas Wii.

La compañía japonesa confía en su recién lanzado modelo Switch OLED, que espera "que expanda aún más las ventas". La salida al mercado de la consola se produjo en octubre, por lo que el impacto en sus cuentas no se incluye en el mencionado semestre, y tampoco el de su último juego éxito de ventas, "Metroid Dread".

Nintendo espera compensar la falta de novedades en meses recientes con el lanzamiento de los "remakes" "Pokémon Diamante Brillante" y "Pokémon Perla Reluciente" (noviembre) y el nuevo "Pokémon Legends: Arceus" (enero), así como anotar un impacto positivo por su nuevo y encarecida suscripción "online" y la expansión de Animal Crossing.

Con esto en mente, Nintendo mejoró sus previsiones para todo el ejercicio. Prevé registrar un beneficio neto de 350.000 millones de yenes (2.650 millones de euros), un 27,1 % interanual menos.

También espera que su ganancia operativa se reduzca menos de lo inicialmente previsto y se sitúe en 520.000 millones de yenes (3.930 millones de euros), un 18,8 % menos que el año previo.

Su facturación por ventas se vería reducida un 9 % interanual, hasta 1,6 billones de yenes (12.100 millones de euros), sin cambios con respecto a sus estimaciones del pasado agosto.