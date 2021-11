Monedas retroceden en medio de fortaleza del dólar: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas de Chile y Colombia se debilitaban al tiempo que las divisas de los mercados emergentes cedían parte de los avances registrados tras conocerse la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los funcionarios del Banco de la República señalaron que el enfoque restrictivo podría continuar durante los próximos meses, mientras que las ganancias del 2,5% del petróleo en Londres pueden ayudar a mantener a flote a la divisa colombiana.

El peso colombiano se debilitaba un 0,1%, un desempeño relativamente bueno en comparación con la mayoría de sus pares de mercados emergentes, debido a que la percepción positiva desencadenada después de que la Fed diera señales de un aumento de tasas en EE.UU. fue de corta duración.

La moneda permanece confinada cerca del área de resistencia del dólar en 3.864 pesos, que estuvo cerca de volver a probarse el miércoles, cuando la moneda tuvo un rendimiento inferior a la mayoría de sus pares.

El Banco de la República publicó sus actas de la reunión que aceleró el ritmo del ciclo de ajuste a 50 puntos básicos la semana pasada. Cinco de siete funcionarios votaron a favor del mayor aumento, lo que da más seguridad a los operadores de que el enfoque más restrictivo sobre la inflación puede continuar durante los próximos meses.

La mayoría estuvo de acuerdo en que un aumento mayor en la tasa de interés era apropiado en este caso, lo que sugiere que un aumento menor podría presentar el riesgo de la necesidad de una política monetaria más restrictiva en el futuro.

El peso chileno se sumaba a las bajas de sus pares con una depreciación del 0,2% frente al dólar, a medida que el aumento de los precios petróleo sigue perjudicando las perspectivas de los términos de intercambio del país.

La reñida carrera presidencial sigue siendo el principal catalizador local y los mercados internalizan una mayor posibilidad de victoria del candidato conservador José Antonio Kast en una posible segunda vuelta.

Kast derrotaría al candidato de izquierda Gabriel Boric con aproximadamente el 54% de los votos frente al 46%, según dos encuestas diferentes.

Según la encuesta de Criteria publicada el jueves, Kast y Boric empatan con el 25% de las intenciones de voto en la primera vuelta. Es probable que una disputa reñida también genere volatilidad en los mercados locales.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

