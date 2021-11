Merkel aboga por una política migratoria humana a la par que "regulada"

La canciller alemana en funciones Angela Merkel, en una imagen de archivo. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Berlín, 4 nov (EFE).- La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, defendió este jueves una política migratoria con el foco puesto en el individuo durante una visita al Museo de la Emigración Alemana en la ciudad de Bremerhaven, en el norte de Alemania.

Merkel celebró que el museo pusiera la biografía de cada individuo "en primer plano", al señalar que es la forma correcta de tratar las cuestiones relativas a temas de "refugio, expulsión, inmigración y emigración".

"No son 'los' alemanes los que emigraron y no son 'los' sirios o 'los' afganos los que vienen, sino que se trata siempre de personas individuales. Y estos procesos deben ser ordenados y regulados," afirmó la canciller cristianodemócrata.

Merkel destacó además la importante función del museo, dado que mucha gente en Alemania "no es consciente" de las dimensiones de la emigración que se produjo durante muchas décadas desde el país germano y desde Europa occidental en general.

"La gente abandonaba Europa", subrayó la canciller, según la cual el fenómeno de la migración sencillamente forma parte de la historia global.

El alcalde de la ciudad de Bremen, el socialdemócrata Andreas Bovenschulte, acompañó a Merkel durante la visita y alabó su "clara postura humana" en cuestiones migratorias.

La canciller ya había visitado el museo con anterioridad en dos ocasiones pero, de acuerdo con Bovenschulte, Merkel había manifestado el deseo de visitarlo una tercera vez durante su último viaje oficial al estado federado de Bremen.

La ciudad portuaria de Bremerhaven fue el punto de partida desde el que más de siete millones de personas emigraron al Nuevo Mundo entre finales del siglo XIX y principios del XX.