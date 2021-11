Los hijos de Georgie Dann recuerdan su optimismo y alegría hasta el final

Los hijos del cantante de origen francés Georgie Dann atienden a los medios este jueves en el exterior del velatorio de su padre en el tanatorio de La Paz, en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Victor Lerena

Madrid, 4 nov (EFE).- Los hijos de Georgie Dann resaltaron hoy el "optimismo y la alegría" de su padre, que estuvo "contando chistes hasta el último día", a pesar de haber tenido que aguantar una "larga lucha" contra el cáncer de pulmón.

En un encuentro con los medios de comunicación en el tanatorio donde se encuentra el cuerpo del popular cantante, fallecido este miércoles en Madrid a los 81 años, los tres hijos de Dann le definieron como "una persona sencilla, humilde, trabajadora, cariñosa, súper optimista" de la que solo guardan buenos recuerdos.

Según explicaron, el intérprete de muchos éxitos veraniegos llevaba tiempo enfermo de cáncer, y no pudo superar una operación a la que habían tenido que someterle por una rotura de cadera provocada por una caída.

"Os agradecemos a los admiradores y a los medios de comunicación que le estéis tratando con tanto cariño, porque es una persona muy querida y que forma parte de la historia de España, con la cantidad de éxitos que ha tenido", señalaron.

Se declararon además "muy orgullosos de él" no solamente como figura sino como "persona maravillosa" y "padre fantástico y súper optimista", un rasgo que, a su juicio, ha hecho que "pudiera aguantar una lucha tan larga contra el cáncer".

A pesar de esta grave dolencia, reconocieron que en cierto modo el fallecimiento ha sido inesperado, y explicaron que quieren que tanto el velatorio como el entierro, del que prefirieron no dar detalles, se desarrollen en la mayor intimidad.

Igualmente, aseguraron que están "constantemente recibiendo mensajes y llamadas" porque "es un personaje muy querido en España, de norte a sur, es el rey del verano".

"Nos queda eso, se ha ido pero no se ha ido, seguirá ahí", aseguraron los hijos del cantante, dos de los cuales, Paul y Patricia, probaron suerte en la música hace años como Calle París.