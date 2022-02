Los hijos de Georgie Dann destacan su vitalidad y su alegría en su último adiós

21-05-2010 Georgie Dann, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Georgie Dann, conocido como el 'rey' de las canciones del verano y el responsable de que temas como 'El chiringuito', 'El negro no puede', 'La barbacoa' o 'La conga de Jalisco' formen parte de la banda sonora de las vidas de varias generaciones, fallecía este miércoles en Madrid dejando un hueco irremplazable en la música más divertida y bailonga de nuestro país.



El artista, de 81 años, llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón y, tras someterse a una operación de cadera que su cuerpo no pudo soportar, perdía la vida en un hospital madrileño. Este jueves se ha abierto en el Tanatorio de Tres Cantos la capilla ardiente del cantante francés, que será enterrado en la más estricta intimidad mañana en el cementerio de Majadahonda.



Devastados pero muy enteros, los hijos de Georgie Dann - su viuda, Emilia García, no ha tenido fuerzas para atender a la prensa - Emi, Patricia y Paul han pronunciado unas palabras ante nuestras cámaras para recordar la alegría y la vitalidad que el inolvidable artista tuvo hasta el último momento.



"Él llevaba tres años muy malito, tenía un cáncer de pulmón muy avanzado", explicaron sus hijos, desvelando cuál fue el motivo de su fallecimiento: "Tuvo una caída y hubo que operarle y como el pulmón ya no estaba bien y no pudo sobrevivir a la operación".



"Aunque lo estábamos esperando hasta que no ocurre no lo asimilas", han confesado visiblemente afectados pero haciendo gala de su entereza en estos dolorosos momentos. Sacando fuerzas de flaqueza, Emi, Patricia y Paul han querido agradecer el cariño recibido tras la muerte de su padre, reconociendo que Georgie Dann "vivía para su profesión y se sentía súper querido, que es lo importante"



"Se ha ido pero se queda en todos nosotros como el rey del verano y esos es una suerte para nosotros como hijos el poder verle en videos, escuchar sus canciones y revivir otra vez porque ante todo ha sido muy buen padre", han destacado, asegurando que su padre era tan alegre y vital como sus canciones: "Muchísimo, y eso también le ha dado fuerzas para tirar con un cáncer tres años, y hasta antes de operarse estaba diciendo que de esta iba a salir y pensando en las cosas que iba a hacer después y eso te dice un poco qué tipo de persona era".



Desde Chance mandamos todo nuestro ánimo y un fuerte abrazo a la familia en estos dolorosos momentos.