Latinoamérica.- El Festival de Huelva celebra la vuelta a la presencialidad con 110 títulos programados en su 47 edición

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha presentado en Madrid este jueves, 4 de noviembre, la programación de su 47 edición, que se desarrollará del 12 al 19 de noviembre. En total, el Iberoamericano cuenta con más de un centenar de títulos en su parrilla, en la que se combinarán los pases presenciales, que serán los mayoritarios, con las proyecciones online a través de la plataforma Filmin.



El presidente de la Fundación del Festival y alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha presidido el acto, celebrado en la Casa de América, acompañado por el director del certamen onubense, Manuel H. Martín, y diferentes representantes del Patronato de la Fundación, como José Correa, delegado territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Huelva; Beatriz Navas, directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales; y Juan Antonio García, vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva.



También han asistido a la presentación otros miembros del Patronato como el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero; el concejal delegado de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad, Francisco Baluffo; y la concejal Noelia Álvarez.



Durante la presentación, el director del certamen, Manuel H. Martín, ha destacado la importancia de poder volver a las salas de cine este año, tras la celebración online de la edición anterior. "Para nosotros es una auténtica celebración que podamos volver a la presencialidad", ha asegurado Martín, explicando que, para un festival, "no hay nada más importante que proyectar cine en pantalla grande". En cualquier caso, el Festival mantendrá algunas de las novedades implantadas en 2020.



Así, aunque la mayor parte de las proyecciones serán presenciales, habrá programación en Filmin, donde podrán disfrutarse algunos títulos de Sección Oficial de Largometrajes, en modalidad TVOD (vídeo en alquiler bajo demanda), y la Sección Sismos, para suscriptores. Además, también en Filmin, como actividad conjunta de Profestivales21 estará disponible Ventana Cinéfila, una propuesta educativa, abierta a centros escolares de Primaria e institutos que cursen ESO y Bachillerato, con programación orientada al público más joven.



Martín ha destacado la importante apuesta del Festival de Huelva para la 47 edición con la programación de 110 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, que podrán verse entre los días 12 y 19 de noviembre. El director del certamen resalta que en la parrilla se incluyen trece estrenos nacionales para una Sección Oficial de Largometrajes que, incluyendo las dos películas fuera de concurso, propone quince títulos que han pasado por prestigiosos festivales internacionales como Cannes o Venecia.



A estas películas se suman los 20 títulos de la Sección de Cortometrajes Oficiales, los cuatro de la Sección Talento Andaluz y otros muchos programados en distintas secciones especiales. Todos los títulos pueden consultarse ya en www.festicinehuelva.com.



Martín ha tenido también palabras especiales para los homenajeados del Festival. Ha asegurado que para el certamen es "un inmenso honor" poder entregar el Premio Ciudad de Huelva a un director de la trayectoria de Fernando Trueba y los Premios Luz al actor Salva Reina así como al tándem formado por la productora Teresa Segura y el director David Sainz.



Para terminar su intervención, Martín ha advertido que este "no es un año de números" porque el Festival no ha recuperado ni en el formato ni los datos de la última edición normal, la 45 del año 2019. Sin embargo, ha asegurado estar convencido de que esta edición será "una celebración del cine, de la vida y de la cultura, una celebración del aquí y ahora en pantalla grande".



En su intervención, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que "gracias al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, no sólo nuestra ciudad, sino España, durante esos días, se acerca al otro lado del Atlántico a través de la cultura" apuntando que "el nivel de las proyecciones, la cuidada selección de las obras, la presencia de grandes cineastas y actores españoles e iberoamericanos".



Pero además, el Festival, ha dicho el primer edil "es una extraordinaria oportunidad para descubrir Huelva, porque la ciudad se llena de cultura, luces, magia y buen ambiente, que combinado con una inmejorable gastronomía, clima, patrimonio e historia, hacen que la estancia sea de película".



José Correa, por su parte, ha recordado que uno de los fines de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, como administración pública, "es promover la cultura a través del fomento y la difusión de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual, así como favorecer las condiciones que faciliten su desarrollo".



"Ese es el compromiso del Gobierno andaluz con la muestra onubense y es el compromiso que me gustaría que refrendaran instituciones, espectadores, patrocinadores y colaboradores para que el gran pasado del Festival de Huelva se traduzca en presente y futuro, para que esta cita con la cultura que se desarrolla en Andalucía alcance la repercusión internacional que se merece", ha añadido el delegado.



Como responsable del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas, ha felicitado al Festival por la capacidad que demostró el año pasado para "reaccionar diligentemente" a la situación pandémica y organizar una edición online de "éxito", que tuvo "un alcance inusitado".



Navas ha alabado la "variada" programación diseñada por el Festival de Huelva en su 47 edición para mostrar la producción de la industria iberoamericana, "un sector que se ha transformado en los últimos 20 años y necesita espacios como el Festival de Huelva para iluminar y poner el foco sobre esas nuevas producciones".



Para el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, el Festival posee el hecho diferencial de ser "un referente en la industria iberoamericana del cine".



Según ha subrayado, estamos ante un evento con casi medio siglo de existencia: "medio siglo de historia y de historias contadas a través de la gran pantalla. De cineastas y de países que presentaron sus primeras obras en Huelva y que encontraron en este Festival el camino de entrada a Europa. El cine, no lo olvidemos, es un lenguaje que abre puertas y que elimina fronteras", ha afirmado.



En su 47 edición el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva consolida la Sección Sismos, que nació en la pasada edición con el objetivo de ofrecer a los espectadores una selección de producciones iberoamericanas que han conseguido un notable éxito en foros y festivales de amplio prestigio internacional.



En esta ocasión, un total de nueve largometrajes componen la programación de una sección que complementa a la Sección Oficial del festival, ofreciendo un escaparate online a las producciones iberoamericanas que más han deslumbrado en su paso por otros festivales europeos en los últimos meses.



Las películas que formarán parte de la Sección Sismos son: 'Diablada' (Chile, Venezuela), de Álvaro Muñoz; 'El alma quiere volar' (Colombia, Brasil), de Diana Montenegro; 'Medusa' (Brasil), de Anita Rocha da Silveira; 'El perro que no calla' (Argentina), de Ana Katz; 'Una escuela en Cerro Hueso' (Argentina), de Betania Cappato; 'El apego' (Argentina), de Valentín Javier Diment; 'Lo invisible' (Ecuador), de Javier Andrade; 'La Francisca, una juventud chilena' (Chile, Bélgica), de Rodrigo Litorriaga; y 'Una casa sin cortinas' (Argentina), de Julián Troksberg.



La Sección Sismos estará disponible de forma gratuita para los abonados de la plataforma Filmin, donde también podrán verse películas de la Sección Oficial por vídeo en alquiler bajo demanda.