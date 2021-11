Las energías renovables protagonizarán la jornada de hoy en la COP26

EFE/EPA/ROBERT PERRY

Madrid, 4 nov (EFE).- Hoy jueves 4 de noviembre es el día de las energías, en especial de las renovables, en la COP26 de Glasgow, cuya agenda señala una jornada dedicada textualmente a "Energía. Acelerando la transición global hacia la energía limpia".

La propia presidencia de la COP tiene previsto presentar varios informes como el del grupo de trabajo encargado de analizar la conocida como "sexta extinción" o "extinción del Antropoceno" -que según distintos investigadores está ahora mismo en marcha con una significativa colaboración de la actividad humana-, el del Consejo de Transición Energética sobre energías limpias o un documento sobre turismo y cambio climático bautizado ya como la Declaración de Glasgow.

Un estudio que puede resultar particularmente interesante será el que presente la red global de científicos e investigadores integrada en Future Earth, con el título de 'Diez nuevas perspectivas en ciencia climática en 2021', aunque habrá informes para todos los gustos por parte de organizaciones o instituciones como Unicef, la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.), la Autoridad del Canal de Panamá o el Instituto Rocky Mountain, entre otros.

El Reino Unido en general y Escocia en particular estarán hoy especialmente pendientes de la convocatoria de la compañía SSE (Scottish and Souther Energy) sobre "el poder del cambio a través de la acción climática" explicando las posibilidad de la granja de energía eólica marina más grande del mundo.

También está prevista una conferencia de prensa del Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA) con su documento #Atoms4Climate (Átomos por el Clima) en defensa de su uso en la mitigación, adaptación y monitorización del cambio climático, así como una comparecencia de los responsables del ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) para explicar cómo marchan las investigaciones para producir plasma de fusión.

Además se proyectará una película titulada 'El rostro cambiante de Islandia', tercera entrega de los documentales sobre las regiones polares producida por el explorador y cineasta canadiense Mark Terry, que mostrará el impacto climático en esta pequeña isla ubicada al sur del Círculo Polar Ártico.

El movimiento vegano aprovechará asimismo para defender sus propuestas para intentar cambiar la dieta -'Queremos un cambio de dieta, no un cambio climático', dice su convocatoria- a través de la organización internacional ProVeg. EFE

