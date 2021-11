La Web Summit cierra con el objetivo de llegar a 100.000 asistentes en 2022

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (L), y el CEO de Web Summit, Paddy Cosgrave (R), en la última jornada del encuentro en Lisboa. EFE/EPA/MARIO CRUZ

Lisboa, 4 nov (EFE).- La feria tecnológica Web Summit cerró hoy en Lisboa su edición de 2021 como el inicio de un nuevo ciclo tras el parón de la pandemia y con la mira puesta en el próximo año, cuando espera reunir a más de 100.000 participantes en la capital lusa.

"Tenemos que ser 100.000 el próximo año", pidió el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en la clausura del congreso, en la que aseguró que esta edición supone el principio de un "nuevo ciclo" al volver al formato presencial tras la pandemia.

Rebelo de Sousa habló ante parte de los 42.000 visitantes que recibió este año la feria, con más de 1.500 empresas emergentes y de 700 oradores, procedentes de 128 países.

Además, por primera vez, el porcentaje de visitantes mujeres (un 50,5 %) superó al de los hombres.

El estadio Altice Arena, en Lisboa, acogió debates sobre cómo las tecnológicas deben proteger a los usuarios o reducir la huella de carbono, qué papel ha jugado la tecnología para fomentar la expansión de movilizaciones sociales o el futuro del teletrabajo, entre otros.

Meta (Facebook), Microsoft, Amazon, Tik Tok o Tripadvisor, así como empresas emergentes, deportistas, periodistas, analistas y representantes europeos y del Gobierno portugués, fueron los impulsores de estas conversaciones.

TECNOLÓGICAS Y USUARIOS

La exempleada de Facebook que denunció las malas prácticas de la empresa, Frances Haugen, abrió el debate de los riesgos que suponen las malas prácticas de las grandes tecnológicas para los usuarios tras filtrar documentos internos con los que denunció que esa compañía antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios.

En esa línea, dijo que cree que Facebook no va a cambiar mientras Mark Zuckerberg siga siendo el consejero delegado, que sería mejor si tuviese al frente a alguien preocupado por la seguridad y que los accionistas de la empresa "tienen derecho" a elegir a su consejero delegado.

Como respuesta, durante este mismo evento, el vicepresidente de Facebook, Nick Clegg, negó que desde la red social se promueva deliberadamente el contenido más polémico para "llevar a la gente a un estado semipermanente de furia".

"Los anunciantes no quieren sus productos al lado de este tipo de contenido. La gran mayoría del contenido en Facebook son bebés, barbacoas y bar mitzvahs", replicó.

EL TELETRABAJO ¿TIENE FUTURO?

El rol que han jugado las tecnologías para permitir el trabajo en remoto ha sido otro protagonista en Web Summit, donde se ha reconocido la importancia que han tenido las plataformas digitales para posibilitar el trabajo durante las restricciones por la pandemia y que en muchos casos seguirá existiendo en el futuro.

En una entrevista a EFE, la cofundadora y directora ejecutiva de la empresa emergente Work From Homie, Pavla Bobosikova -participante de la feria-, ha asegurado que el teletrabajo se quedará y que el modelo de trabajo en remoto se irá perfeccionando.

En las últimas horas del encuentro, los participantes han mostrado su satisfacción con el evento y han celebrado volver al formato presencial.

Es el caso de Phil Roche, que ha defendido a EFE que es "mucho mejor" estar en persona, "sintiendo la energía de todo el mundo"; o de Cassandra Layman, de Lucid -socio en la feria-, que ha asegurado que la respuesta del público ha sido buena precisamente por las ganas que había de encontrarse cara a cara.

La Web Summit nació en 2010 en Dublín y en 2016 se trasladó a Lisboa, donde tiene previsto quedarse hasta al menos 2028 tras el acuerdo suscrito con las autoridades portuguesas.