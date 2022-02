La reacción de la madre de Chabeli Navarro cuando le preguntamos por Bertín Osborne

04-11-2021 La madre de Chabeli Navarro guarda silencio. La revista Semana publica, en portada, que Bertín Osborne ha recuperado la ilusión el amor diez meses después de su separación de Fabiola Martínez y lo ha hecho con la televisiva Chabeli Navarro; una camarera sevillana de 34 años conocida por haber participado en 'MHYV' y por sus polémicas relaciones con rostros populares como Kiko Rivera, Antonio Tejado o Ferchu, al que conoció en el programa de los tronistas de Mediaset y con el que tuvo a su única hija, de seis años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La revista Semana publica, en portada, que Bertín Osborne ha recuperado la ilusión el amor diez meses después de su separación de Fabiola Martínez y lo ha hecho con la televisiva Chabeli Navarro; una camarera sevillana de 34 años conocida por haber participado en 'MHYV' y por sus polémicas relaciones con rostros populares como Kiko Rivera, Antonio Tejado o Ferchu, al que conoció en el programa de los tronistas de Mediaset y con el que tuvo a su única hija, de seis años.



Una información que el propio Bertín Osborne no tardaba en desmentir, asegurando que su presunto romance es completamente falso y una "barbaridad" y que solo conoce a Chabeli por haberla visto una vez en Sevilla.



Mientras la joven guarda silencio y su íntima amiga Amor Romeira carga contra el cantante por negar la historia - dejando claro que hubo una relación entre ambos y que Chabeli estaba ilusionada con él - la madre de la sevillana prefiere no confirmar o desmentir el affaire.



"Nada" ha respondido la progenitora de la supuesta amiga especial de Bertín Osborne, dejando claro que no va a hablar de la vida privada de Chabeli, sin pronunciarse sobre las fotografías de ambos que han visto la luz después de varios meses de presuntos encuentros íntimos y secretos que el cantante niega. Si quieres ver la reacción de la madre de la sevillana, no te pierdas el siguiente vídeo.