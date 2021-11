La NBA inicia una investigación sobre el comportamiento del dueño de los Suns

Fotografía de archivo en la que se registró al propietario mayoritario de los Suns de Phoenix, Robert Sarver en Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz

Nueva York, 4 nov (EFE).- La NBA ha comenzado el proceso de una investigación sobre los Phoenix Suns y la conducta del propietario mayoritario Robert Sarver, informó este jueves la liga a través de un comunicado.

El anuncio de la liga de que utilizará el bufete de abogados Wachtell Lipton para realizar la investigación se produce a raíz de la emisión de ESPN de una historia de investigación basada en entrevistas con más de 70 empleados actuales y anteriores de los Suns que describieron un lugar de trabajo a veces tóxico y hostil de racismo y sexismo durante los 17 años de mandato de Sarver en Phoenix.

Refiriéndose al comisionado de la NBA, Adam Silver, un empleado actual de operaciones comerciales le dijo a la misma fuente periodística que "Si el comisionado entra e investiga para ver qué diablos está pasando en Phoenix, se horrorizaría".

"Las acusaciones contenidas en el artículo de ESPN de hoy son extremadamente serias, y hemos ordenado al bufete de abogados Wachtell Lipton que comience una investigación exhaustiva", destacó el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NBA, Mike Bass, en un comunicado. "La NBA y la WNBA están comprometidas de aportar un lugar de trabajo respetuoso e inclusivo para todos los empleados".

Bass subrayó que hasta que no se conozca el resultado final de la investigación la liga no tomará ningún tipo de acción.

En un comunicado previo al anuncio de la NBA, Sarver dijo que apoyaría cualquier investigación de la liga sobre las acusaciones hechas en su contra.

"Daría la bienvenida a una investigación imparcial de la NBA que puede resultar nuestra única salida para limpiar mi nombre y la reputación de una organización de la que estoy muy orgulloso", destacó Sarver.

El presidente y director ejecutivo de Suns Legacy Partners, Jason Rowley, también dijo que "agradecerían cualquier investigación de la Liga" sobre las acusaciones.

Dos empleados actuales de Suns dijeron que existe un apoyo interno considerable en toda la organización para una investigación independiente sobre la cultura de la franquicia y que muchos empleados, como dijo uno, estarían "más que dispuestos a hablar" con los investigadores.

Dijo el segundo empleado: "Mucha gente ve esto como su oportunidad de enderezar este barco".

Ambos empleados notaron, sin embargo, que una preocupación inminente entre los miembros de la organización es si la información sensible, así como sus identidades, permanecerían confidenciales para evitar cualquier posible represalia por parte del liderazgo de Suns. Dijo el primer empleado de Suns: "Tenemos que estar protegidos".

El propietario minoritario de los Suns, Jahm Najafi, dijo en un comunicado que ayudaría en cualquier investigación de la NBA.

"La conducta que presuntamente cometió me ha sorprendido y entristecido y es inaceptable", dijo Najafi sobre Sarver.

"El bienestar y la seguridad de cada empleado, jugador, entrenador y accionista de los Suns es, ante todo, nuestra prioridad. Mi más sentido pésame está con todos aquellos cuyas vidas y profesiones se han visto afectadas ... Aunque las revelaciones de hoy caen bajo la jurisdicción de la Liga, que decide y toma cualquier medida en función de su hallazgo, ofrezco mi apoyo para garantizar que exista una responsabilidad total".

En el mandato de Silver desde 2014, la NBA ha lanzado dos investigaciones importantes, con los LA Clippers y Atlanta Hawks, centradas significativamente en el comportamiento de propiedad que terminó con las ventas de los equipos.

Despedir a un propietario por violaciones de la constitución y los estatutos de la NBA requiere un voto de tres cuartos de la junta de gobernadores de la liga.

Silver otorgó una suspensión de por vida al exdueño de los Clippers, Donald Sterling, en abril de 2014, luego de la publicación de cintas de audio que incluían su uso de lenguaje racista sobre los negros, incluidos sus jugadores.

Sterling hizo una aparición posterior en CNN que dañó aún más su posición en la liga, y los Clippers finalmente fueron vendidos por un récord de la NBA de 2.000 millones de dólares a Steve Ballmer en agosto de 2014.

Bajo la presión de una investigación de la liga, el dueño mayoritario de los Hawks, Bruce Levenson, vendió la franquicia a un grupo liderado por Tony Ressler por 850 millones en 2015.

Levenson fue parte de una investigación de la liga que incluyó el autoinforme de un correo electrónico interno que envió y que incluyó varias observaciones con matices raciales sobre la base de fanáticos que acudían a los partidos de los Hawks.

Los Dallas Mavericks fueron el centro de una investigación de la liga sobre acusaciones de acoso sexual y mala conducta en el lugar de trabajo a raíz de un artículo de Sports Illustrated en 2018.

A raíz de los hallazgos de la liga, el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, donó 10 millones de dólares a organizaciones benéficas, incluidas las que luchan contra la violencia doméstica, hacia las mujeres.

Pero Cuban no fue suspendido ni castigado y mucho menos obligado a vender el equipo.