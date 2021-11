La colaboración público-privada en la cultura, a debate en Uruguay

La secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento colombiano de Atlántico, Diana Acosta (2-i); el presidente de Industrias Audiovisuales de Zona Franca, Nicolás Aznarez (c); el intendente del departamento uruguayo de Florida, Marcos Pérez (2-d); y la presidenta del Centro de Estudios Metropolitanos de Montevideo, Laura Raffo, participan hoy en el conversatorio "El impulso de las industrias creativas y culturales desde los municipios", durante el Congreso Iberoamericano de Cultura en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 4 nov (EFE).- La colaboración entre las políticas públicas y el sector privado para el desarrollo y la promoción de la cultura fue el centro del debate que abrió este jueves el Congreso Iberoamericano de Cultura, que se celebra en Montevideo con motivo de la conmemoración de los 15 años de la Carta Cultural Iberoamericana.

En la charla, moderada por Fernando Vicario, especialista en Cultura de la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Colombia, se destacaron aspectos como la prioridad de identificar a actores culturales locales y la importancia de legislar desde lo público al tiempo que incentivar al sector privado para que apoye.

El intendente del departamento (provincia) uruguayo de Florida, Marcos Pérez, recomendó "tratar de promover al privado para darle condicionantes jurídicas, normativas, administrativas, un puntapié inicial o una muleta para que arranque a caminar" en su apoyo a las políticas públicas de promoción de la cultura.

También comentó que, desde la política local, hay que mantenerse atentos "para apalancar y seguir brindando condiciones mínimas" a los emprendedores culturales para que estos puedan "seguir viviendo de lo que hacen".

En su opinión, la realidad siempre supera la acción de la política pública, por lo que "'aggiornar' (actualizar) la legislación siempre va a llegar tarde" ante "la velocidad de los cambios", que es "vertiginosa".

Precisamente sobre la exigencia a los gobernantes de que tomen cartas en los asuntos culturales habló Diana Acosta, secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento (provincia) del Atlántico (Colombia).

"Esto que estamos discutiendo acá lo discutimos entre nosotros, que decimos entendemos la definición de la cultura y somos estudiosos de la cultura, pero ¿y nuestros gobernantes? Cuando uno le dice al gobernador o al alcalde que la cultura no es solo el grupo de música, la comprensión de lo que nosotros consideramos motor de desarrollo no está en los otros escenarios", argumentó.

En el debate también intervinieron Nicolás Aznarez, presidente de Industrias Audiovisuales de Zona Franca (Uruguay), y Laura Raffo, presidenta del Centro de Estudios Metropolitanos de Montevideo.

La que fuera candidata a la intendencia de Montevideo en 2020 resaltó la importancia de "instalar" en la sociedad uruguaya la idea de "que todas las manifestaciones culturales son trabajo".

"No tendría que existir esa dicotomía entre cultura y desarrollo social", indicó la economista.

Por su parte, Aznarez pidió que se deje de mirar a "papá Estado" como promotor cultural y que los creadores "tengan el acceso a lograr monetizar su arte".

El directivo solicitó a los políticos "que salgan a la calle, porque la cultura está en la calle" y apuntó que, a partir de la globalización, se han abierto las plataformas internacionales a los mercados más pequeños.

El congreso, que se celebra hasta el viernes en la capital uruguaya, contará con un acto central este jueves con la entrega de un reconocimiento al exbailarín argentino Julio Bocca, embajador itinerante de la Carta Cultural Iberoamericana, por su trayectoria.