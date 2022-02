05-10-2021 Kiko Rivera guarda silencio sobre los motivos de su nuevo de Isabel Pantoja. Nuevo distanciamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Y es que cuando pensábamos que madre e hijo estaban reconduciendo su relación y que el reencuentro familiar con las hijas del Dj era inminente, parece que ni la tonadillera ni su 'niño del alma' tienen intención de verse o acercar posturas por el momento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Nuevo distanciamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Y es que cuando pensábamos que madre e hijo estaban reconduciendo su relación y que el reencuentro familiar con las hijas del Dj era inminente, parece que ni la tonadillera ni su 'niño del alma' tienen intención de verse o acercar posturas por el momento.



Mientras Isabel continúa enfadada y dolida con Kiko por el escarnio público al que la ha sometido durante el último año con durísimas declaraciones y ataques que la artista no quiere ni puede olvidar, el Dj estaría muy decepcionado con su madre porque no le ha llamado para felicitarle por el primer premio de su carrera musical. Firme en su postura, el marido de Irene Rosales tiene claro que quien más tiene que perder en estos momentos es la tonadillera y no piensa dar un paso al frente para intentar acercar posturas



Ajeno a estas informaciones, Kiko y su mujer disfrutan de su día a día y les hemos podido ver disfrutando de un tranquilo paseo por Sevilla que demuestra que, lejos de estar en crisis, la pareja atraviesa por uno de sus mejores momentos. Eso sí, su actitud con la prensa continúa siendo la misma y tanto el Dj como Irene, de lo más sonrientes, dan la callada por respuesta a los motivos de su nuevo distanciamiento con Isabel Pantoja, dejando en el aire qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a su decepción con la tonadillera por haberle ignorado en un día tan importante para él. El momento... ¡En el siguiente vídeo!