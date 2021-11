Juez ordena encarcelar a principal testigo por sobornos de Odebrecht en México

Juez ordena encarcelar a principal testigo en sobornos de Odebrecht en México =(Video archivo)= México, 3 Nov 2021 (AFP) - Un juez mexicano ordenó este miércoles encarcelar el exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya, principal testigo en el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en México, informó una fuente judicial.El magistrado revocó una medida de libertad condicionada a Lozoya, acogiendo una solicitud en tal sentido de la Fiscalía que advirtió del riesgo de fuga del exfuncionario, señaló a la prensa el poder Judicial.Lozoya, de 46 años y que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año.Había llevado su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, el exjefe de Pemex aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.Pero en una audiencia realizada este miércoles, la Fiscalía consideró que Lozoya "no ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad" (testigo cooperante) y solicitó la prisión preventiva al "existir riesgo de fuga".La Fiscalía ratificó los cargos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho contra el exdirectivo, que de ser hallado culpable podría ser condenado hasta 30 años de prisión.Durante la audiencia, según la fuente judicial, Lozoya "refirió que es inocente y que están llegando a un acuerdo para reparar el daño" aún cuando "no haya tenido responsabilidad". -Millones a campaña-Lozoya, quien fue amigo y estrecho colaborador de Peña Nieto, es el funcionario de mayor rango en México señalado en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que tejió una red de sobornos en América Latina a cambio de contratos.La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4,4 millones de dólares desembolsados por Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia de Peña Nieto en 2012. Sin embargo, no se ha llamado a declarar ni al expresidente ni a Videgaray, quien fue jefe de la campaña presidencial y quien ha rechazado estas acusaciones a través de sus redes sociales.Al final de la audiencia, Manuel Ontiveros, abogado defensor, dijo a la prensa que Lozoya, quien permanecerá en una prisión de la capital, recibió la resolución de manera "tranquila".Explicó que la defensa buscará construir nuevamente el acuerdo de testigo colaborador y obtener nuevamente la libertad condicional."Estamos cooperando plenamente con autoridades de estado mexicano, con la fiscalía, con el poder judicial", dijo Ontiveros.El exjefe de Pemex llegó en medio de un tumulto de reporteros a una prisión al norte de Ciudad de México, donde permanecerá encarcelado.Días atrás, se difundió en redes sociales una imagen de Lozoya supuestamente comiendo en un lujoso restaurante de Ciudad de México, lo que desató una oleada de críticas.sem/dga