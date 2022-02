Israel.- El Parlamento de Israel aprueba los Presupuestos de 2021 y evita la convocatoria de elecciones anticipadas

Se trata de la primera vez en tres años y medio que la Knesset aprueba unos Presupuestos



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Israel ha aprobado en la madrugada de este jueves los Presupuestos para 2021, la primera vez que lo logra en los últimos tres años y medio, lo que impide que el Gobierno encabezado por Naftali Bennett se vea forzado a disolverse y evita una nueva convocatoria de elecciones anticipadas en el país.



La votación se ha saldado con 61 votos a favor y 59 en contra, con lo que todos los parlamentarios integrados en la coalición gubernamental formada tras las elecciones de marzo han respaldado la iniciativa, logrando mantener en pie el Ejecutivo de Bennett.



La coalición está formada finalmente por una amalgama de partidos, como Azul y Blanco, el Partido Laborista, Yisrael Beiteinu, Meretz y Nueva Esperanza, además de Yesh Atid, Yamina y la Lista Árabe Conjunta. Así, controla 61 de los 120 escaños de la Knesset.



Los Presupuestos son los primeros que aprueba la Knesset desde 2018, cuando el país se vio sumido en una grave crisis política que derivó en la celebración de cuatro elecciones anticipadas en dos años debido a la incapacidad de los partidos para ensamblar coaliciones ante la ausencia de mayorías.



El Gobierno tenía que lograr la aprobación de estos Presupuestos antes de la fecha límite del 14 de noviembre, dado que de lo contrario el país sufriría una nueva disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, en lo que habría sido un varapalo para Bennett y su socio principal de coalición, Yair Lapid.



"Tras años de caos, hemos creado un Gobierno, superado la variante delta (del coronavirus) y ahora, gracias a Dios, aprobamos unos Presupuestos para Israel", ha dicho Bennett a través de su cuenta en la red social Twitter. "Seguimos adelante con fuerza", ha agregado.



Previamente, en sus declaraciones ante la Knesset, el primer ministro había defendido que aprobar estos Presupuestos "supone el momento más importante desde la formación del Gobierno" y denunció "la mala gestión y la parálisis" en la que se vio sumido el país a causa del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.



Así, afirmó que durante los últimos años "el país fue una herramienta para un juego personal, con cuatro campañas electorales una tras otra tras un punto muerto", tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.



Por su parte, Netanyahu, ahora líder de la oposición, ha denunciado "un Gobierno de mentiras" que elevará el coste de vida de la población y ha aplaudido a los manifestantes antigubernamentales que se concentraron el martes en Tel Aviv.



Tras la aprobación de los Presupuestos se ha realizado un receso en el Parlamento y está previsto que los legisladores vuelvan en las próximas horas a sus escaños para aprobar la Ley de Gestión Económica, que detalla cómo se aplicarán los Presupuestos, tras lo que se celebrará una votación sobre los Presupuestos para 2022.