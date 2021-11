Irán y EEUU dan versiones distintas de captura de petrolero en mar de Omán

Actualiza con comunicado y agrega reacción de EEUU. Cambia origen ///Washington, 3 Nov 2021 (AFP) - Estados Unidos e Irán dieron versiones muy diferentes el miércoles sobre un incidente que involucró a un petrolero de bandera vietnamita en el Mar de Omán, en el último incidente en esa vía marítima densamente transitada.Irán dijo que había frustrado la semana pasada un intento de captura de un petrolero cargado con crudo iraní por parte de la marina de Estados Unidos.Pero un funcionario de Defensa estadounidense calificó esa afirmación de "inexacta y falsa", y explicó que que dos barcos norteamericanos en el área vieron a las fuerzas de Teherán "arremolinarse, abordar y apoderarse del barco y llevarlo a aguas iraníes".Un comunicado en el sitio web Sepahnews de los Guardianes de la Revolución de Irán dijo que las fuerzas estadounidenses se apoderaron del petrolero y "transfirieron su carga a otro petrolero".Las fuerzas navales iraníes, con apoyo aéreo, capturaron luego al segundo petrolero, frustrando un segundo intento de la Armada de Estados Unidos de retomar el buque, según el comunicado.El texto agregó que "los estadounidenses abandonaron el área" y que el petrolero había atracado en el puerto de Bandar Abbas a las 8:00 am (04H30 GMT) del 25 de octubre.El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, rechazó esa versión. Dijo que las dos embarcaciones estadounidenses, y el apoyo aéreo, solo observaron la operación por parte de las fuerzas iraníes."Se nos ordenó monitorear de cerca, y no involucrarnos", afirmó.Los videos aéreos publicados por la agencia de noticias iraní Fars muestran buques de guerra estadounidenses y lanchas rápidas iraníes siguiendo y dando vueltas en torno al petrolero, pero no arrojan claridad sobre las circunstancias del incidente.El hecho se produjo en medio de una serie de ataques contra embarcaciones comerciales en las rutas marítimas que sirven al Golfo Pérsico, donde se produce y envía una gran parte del petróleo del mundo.Irán fue acusado de un ataque con drones el 29 de julio contra un petrolero vinculado a Israel que navegaba frente a la costa de Omán, el MV Mercer Street, que provocó la muerte de un exsoldado británico y ciudadano rumano.Teherán negó las acusaciones de estar detrás de ese y otros ataques y secuestros en la zona.La discusión sobre el incidente del petrolero de la semana pasada se produce en medio de esfuerzos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales que pondría fin a las sanciones financieras de Estados Unidos contra Teherán, que afectan a su sector petrolero.ap-kam/sk/feb/bl/dbh/sag/bl/pmh/yow/lda -------------------------------------------------------------