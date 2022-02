Irán.- EEUU dice que es posible lograr "rápidamente" un acuerdo para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado que es posible lograr "rápidamente" un acuerdo de cara al retorno de Washington al acuerdo nuclear de 2015, que abandonó en 2018 de forma unilateral, y el cumplimiento de todas las cláusulas del mismo por parte de Irán, de cara al reinicio de los contactos en Viena el 29 de noviembre.



"Lo hemos dicho muchas veces. Creemos que es posible lograr rápidamente y aplicar un acuerdo sobre el retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear cerrando el relativamente pequeño número de asuntos que quedaron pendientes a finales de junio, cuando terminó la sexta ronda (de contactos en Viena)", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.



Así, ha aplaudido el anuncio sobre el reinicio de los contactos y ha incidido que "si Irán es serio, esto puede lograrse en un periodo relativamente corto", si bien ha subrayado que "la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre, especialmente si Irán sigue dando pasos nucleares provocadores".



"Junto a la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), hemos expresado nuestra preocupación sobre una serie de estos pasos durante los últimos días y semanas", ha manifestado. "Esperamos que la delegación iraní vuelva a Viena dispuesta a negociar y dispuesta a hacerlo rápidamente y de buena fe", ha señalado.



En este sentido, ha hecho hincapié en que las conversaciones "deben arrancar precisamente donde quedó la sexta ronda (de contactos en Viena)". "No sería productivo ni inteligente retomarlas desde cualquier otro punto distinto del que dejamos en junio al terminar la sexta ronda", ha argumentado.



Price ha rechazado además facilitar una fecha límite para las conversaciones "para no dar a los iraníes o a nadie más una marca hasta la que puedan empujar la situación". "Creemos que aún hay margen ara lograr un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear", ha recalcado.



"Aún creemos que es viable, aún creemos que va en nuestros intereses nacionales, precisamente porque impondría de nuevo unos límites permanentes y verificables al programa nuclear iraní y cerraría su capacidad de hacerse con armas nucleares", ha dicho Price, quien ha resaltado que durante estos años Teherán ha logrado avances en su programa nuclear.



Por último, ha expresado el apoyo de Estados Unidos a la AIEA tras sus últimos informes denunciando violaciones del acuerdo por parte de Irán y ha recordado que "la continua escalada nuclear de Irán no es constructiva y es inconsistente con el objetivo declarado de que busca volver al cumplimiento mutuo del acuerdo nuclear".



"Hemos sido muy claros sobre que las provocaciones y escaladas nucleares de Irán no darán a Teherán ningún tipo de ventaja adicional en las negociaciones cuando las conversaciones se reinicien", ha remachado.



Las palabras de Price han llegado después de que la Unión Europea (UE) anunciara que las conversaciones en Viena se retomarán el 29 de noviembre, fecha confirmada por el viceministro de Exteriores de Irán, Alí Baqeri Kani, a través de su cuenta en la red social Twitter.



Bruselas y Teherán han protagonizado durante la última semana un acercamiento que llevó al número 'dos' del Servicio de Acción Exterior, Enrique Mora, a visitar Irán con la intención de que la nueva administración iraní conociera todos los detalles y repasara los avances logrados hasta ahora.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.