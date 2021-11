Indígenas radicalizan su protesta en México tras el asesinato de 11 personas

Fotografía de archivo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. EFE/Iván Villanueva

Morelia (México), 3 nov (EFE).- Indígenas purépechas han retenido una veintena de vehículos e incendiado uno como parte de sus protestas por el asesinato de once indígenas, seis de ellos menores de edad, ocurrido el lunes en el estado mexicano de Michoacán, oeste de México, informaron este miércoles autoridades estatales.

Los once indígenas fueron asesinados la noche del 1 de noviembre, por un presunto comando armado del narcotráfico, cuando recolectaban miel de abeja en una zona boscosa de un predio de la comunidad de Tarecuato, del municipio de Tangamandapio, como parte de una ancestral tradición para realizar ofrendas durante la Noche de Muertos.

El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez, reveló que el lugar donde ocurrió el múltiple crimen es una zona en disputa por grupos de narcotraficantes al menos desde junio pasado.

"La Fiscalía sigue diversas líneas de investigación y una de ellas es que las víctimas, originarias de Tarecuato, se internaron en un territorio con presencia de células delictivas y fueron atacadas a mansalva. Sabemos que esta zona de Tarecuato es una zona que se disputan grupos criminales desde hace tiempo", dijo el mandatario estatal.

El fiscal estatal, Adrián López Solís, dijo que ninguna de las once víctimas contaba con antecedentes penales y todas trabajaban en como cortadores de aguacate.

"Es una zona donde hay un camino que se usa de manera alterna -camino rural- y aparentemente los grupos delincuenciales lo ocupan para hacer sus movimientos, en virtud de la disputa que existe en el control de los territorios", agregó el fiscal.

Los pobladores de Tarecuato sepultaron este miércoles a las once víctimas en el cementerio del poblado, donde familiares y amigos se apostaron sobre la carretera que une esa comunidad con la población de Los Ucares, donde han retenido de forma violenta una veintena de vehículos de carga, de los cuales incendiaron uno.

Agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército mexicano han desplegado un operativo en la zona boscosa de Tangamandapio en busca de los sicarios.

Michoacán es un estado que enfrenta una grave ola de violencia generada por la lucha que mantienen entre sí los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la Nueva Familia Michoacana (LNFM) y de Los Caballeros Templarios (CT).

El lunes, durante el Día de Muertos, autoridades reportaron que en Michoacán fueron asesinadas a balazos un total de 19 personas, incluyendo las once personas de Tangamandapio.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato del presidente Manuel López Obrador, con 34.689 víctimas de asesinato en 2019 y 34.558 en 2020.

El país sumó entre enero y septiembre del presente año 25.392 homicidios dolosos.