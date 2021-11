Indiana Pacers consigue la victoria frente a New York Knicks por 111-98

Indiana Pacers logró vencer en casa frente a New York Knicks por 111-98 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Indiana Pacers consiguieron ganar en casa contra San Antonio Spurs por 131-118, sumando un total de tres triunfos en los cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks perdieron en casa con Toronto Raptors por 104-113, sumando un total de tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. Con este resultado, Indiana Pacers acumula tres victorias en nueve partidos disputados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con cinco victorias en ocho partidos jugados.

Durante el primer cuarto Indiana Pacers fue el principal líder y protagonista en la arena, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 11-0 y tuvo una diferencia máxima de 15 puntos (31-16) y concluyó con un 36-22. Tras esto, en el segundo cuarto New York Knicks consiguió aproximarse en el marcador, el cual finalizó con un resultado parcial de 23-28. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 59-50 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes recortaron distancias de nuevo en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 hasta concluir con un resultado parcial de 21-25 y un total de 80-75. Finalmente, durante el último cuarto el equipo local amplió su diferencia, de hecho, consiguió un parcial de 10-2 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (111-96) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 31-23. Tras todo esto, los jugadores cerraban el luminoso del partido con un resultado de 111-98 para los locales.

En el transcurso del partido destacaron Myles Turner y Malcolm Brogdon por su participación en el encuentro, tras conseguir 25 puntos, dos asistencias y 13 rebotes y 17 puntos, siete asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y RJ Barrett por sus acciones en el partido, con 18 puntos, tres asistencias y 14 rebotes y 23 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, en el próximo duelo Indiana Pacers se verá las caras con Portland Trail Blazers en el Moda Center. Por su parte, New York Knicks se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum.