García-Galán (NASA): "Me gustaría pensar que vivir en Marte será algo normal"

El español Carlos García-Galán, ingeniero de la NASA y uno de los responsables del ambicioso Proyecto Orion durante una entrevista con la Agencia EFE en el marco de la Web Summit. EFE/ Carlota Ciudad

Lisboa, 4 nov (EFE).- "Me encantaría pensar que dentro de un siglo vivir en Marte será una cosa normal" sostiene, en una entrevista con Efe en Lisboa, el español Carlos García-Galán, ingeniero de la NASA y uno de los responsables del ambicioso Proyecto Orion, que llevará al hombre al planeta rojo en la década de 2030.

"Me encantaría pensar que dentro de diez años estamos operando en la Luna y su órbita como lo hacemos en la Tierra, y dentro de un siglo que la vida en Marte es una cosa normal, que hemos ido allí, hemos aprendido a vivir allí y que igual encontramos cosas que ni siquiera pensamos ahora", cuenta el ingeniero.

Durante su paso por la Web Summit celebrada en la capital lusa, uno de los congresos tecnológicos más importantes del mundo, el encargado de la integración del módulo de servicio europeo en el proyecto Orion admite que el camino a Marte no ha sido tan rápido como el imaginado.

"Si miramos atrás, la gente hace un siglo se habría imaginado que ya estaríamos allí, entonces igual hemos perdido un poco de tiempo, tenemos que acelerar y depende de nosotros hacerlo", continúa.

EL SUEÑO DE LA NASA

Nacido en Vélez-Málaga, García-Galán vivió en Madrid y muy joven se marchó a Estados Unidos porque lo tenía claro: quería trabajar en la NASA y ser astronauta, un sueño conseguido en cierto modo.

"No lo he conseguido directamente, pero sí hacer otras cosas. Esto es un equipo muy grande y los astronautas forman parte de él, pero sí, si me ofrecen un viaje, está claro que iría".

El ingeniero español defiende los viajes espaciales como el realizado recientemente por Jeff Bezos porque "beneficiaría mucho a los que estamos en la Tierra".

"Me parece fenomenal y creo que va a inspirar a mucha gente", opina, y confía en que la colaboración entre la Agencia y empresas privadas permita que viajar al espacio "no sea algo para un equipo, gente muy preparada o la élite".

EL REFUGIO ESPACIAL

En el caso hipotético de otra pandemia, García-Galán aventura que el espacio podría ser un refugio: "El espacio y, sobre todo, la capacidad de la humanidad de poder ir al espacio u otro planeta, nos daría muchas más posibilidades", por eso considera que explorar, algo que forma parte "de nuestro ADN", es crucial.

"Lo hizo Cristóbal Colón, lo hizo mucha gente y en nuestra generación hay muchos tipos de exploración, pero la del espacio es muy importante y tenemos que tener la meta de poder tener la tecnología y la capacidad de vivir en otros planetas por el hecho de haberlo conseguido y lo que eso conlleva".

La exploración espacial ayudará a la tecnología, las comunicaciones o la salud, continúa, y anima a investigar porque "vivir en colonias en otro planeta" es parte de ese proceso.

VIDA EXTRATERRESTRE

En el proyecto Orion están "muy ocupados" ensamblando las naves y entrenando a la tripulación para las pruebas, ya que a principios de 2022 se lanzará la primera misión integrada a la Luna.

El desarrollo de las tecnologías permitirá, en principio, la llegada a Marte "en la década de 2030". Estados Unidos lidera el proyecto, del que forman parte diez países europeos: "el módulo de servicio europeo es lo que nos permite estar en el espacio profundo".

Además, viajar a Marte permitiría estudiar lo sucedido en el planeta rojo y evitar situaciones futuras que podrían ocurrir en la Tierra.

"Ahora sabemos que Marte tenía agua e igual era un planeta como el nuestro. Conocer lo que ocurrió allí nos va a ayudar a conocer la Tierra. Sabemos que dentro de miles de años la Tierra no será habitable, por lo que debemos seguir avanzando para mantener la humanidad", afirma.

El malagueño cree en la vida extraterrestre, aunque "no nos podemos ni imaginar" cómo es.

"Es casi imposible para mí pensar que no haya ningún un sitio más donde haya como vida como la nuestra", reflexiona, convencido de que el planeta Tierra "no es único". EFE

bbo/mar

(foto) (vídeo)

Brian Bujalance