Fútbol/Liga Europa.- Pellegrini: "Son baches que tienen todos los equipos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, calificó de "merecida" la derrota sufrida este jueves frente al Bayer Leverkusen (4-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y aseguró que atraviesan "baches" que "tiene todos los equipos" durante la temporada.



"Tuvimos una derrota merecida, el rival jugó mejor que nosotros y recibir cuatro goles siempre es doloroso. Quizá tuvieron algo de fortuna con el segundo gol, justo cuando nosotros habíamos mejorado, pero las dos derrotas, tanto contra el Atlético como ésta, son merecidas", indicó el chileno en declaraciones a Movistar.



Preguntado por las claves de la derrota, Pellegrini dijo que "la velocidad". "Sobre todo la velocidad porque fue la que nos creó más problemas en el primer tiempo, llegamos poco al arco, tuvimos poco trabajo ofensivo y ya en el segundo tiempo mejoramos -tuvimos un par de oportunidades- pero su segundo gol fue decisivo", añadió.



"Sin lugar a dudas son dos derrotas dolorosas y merecidas, no hay mucho que reclamar, nos toca hacer autocrítica porque el fútbol cambia semana tras semana y partido tras partido. Hay que hacer un buen partido el domingo", apuntó sobre el derbi con el Sevilla. "Estamos segundos en Europa y si ganamos el derbi nos metemos en el grupo de arriba. Son baches que tienen todos los equipos durante los campeonatos".



"He dicho muchas veces que el fútbol no son matemáticas, no podemos creer que estamos clasificados, hay que jugar en casa contra el Ferencvaros y luego ya veremos lo que pasa entre Bayer Leverkusen y Celti y cómo se define grupo", finalizó Pellegrini, que también se refirió a la expulsión de Fekir. "Le buscaron bastante, le hicieron muchas faltas y lo provocaron con un cachetazo y un pelotazo y reaccionó".