Fútbol.- Virginia Torrecilla amadrina la tercera promoción de LaLiga Business School

03-11-2021 Virginia Torrecilla amadrina la tercera promoción de LaLiga Business School.. La futbolista del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla ha sido la madrina de la graduación de la tercera promoción de LaLiga Business School, celebrada este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LALIGA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La futbolista del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla ha sido la madrina de la graduación de la tercera promoción de LaLiga Business School, celebrada este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



El acto contó con la participación de Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga; José Moya, director de LaLiga Business School; Félix Suárez, director de Postgrados de la Universidad Francisco de Vitoria y Virginia Torrecilla.



La jugadora del Atlético de Madrid animó a los estudiantes de LaLiga Business School a pensar en positivo de cara al futuro, después de superar una dura enfermedad.



Tras la temporada pasada, que se tuvo que culminar con un acto online, esta promoción de LaLiga Business School ha podido celebrar su graduación con un acto de clausura en el que participaron los 107 alumnos del curso 2020-21 de los cuatro másteres organizados por LaLiga Business School: Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol; Derecho aplicado al Fútbol Profesional; Global Sports Marketing; y el Máster en Márketing Deportivo, estrenado en este ejercicio.



Además, debido a que los 69 alumnos de la temporada 2019-20 no pudieron disfrutar de una graduación presencial también asistieron al Wanda Metropolitano. Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, agradeció la implicación de los alumnos y destacó que LaLiga Business School es un proyecto estratégico de LaLiga por su convicción: la educación como un primer paso para la profesionalización.



"Estudiar en LaLiga es diferencial porque garantiza el contacto directo con la industria y con los hitos de la misma, tanto a nivel de conocimiento como a nivel empleabilidad. Ahora tenéis la responsabilidad de representar a LaLiga allá donde terminéis vuestra carrera profesional, en cualquier parte del mundo. A partir de ahora ya somos compañeros de la industria, ya que muchos de vosotros trabajan en LaLiga, en los Clubes de LaLiga y en otras empresas de la industria deportiva", comentó.



Félix Suárez, director de Postgrados de la Universidad Francisco de Vitoria, mostró su "reconocimiento" a los alumnos por su trabajo y adaptación en tiempos de pandemia, así como el agradecimiento a los representantes de LaLiga Business School y destacó la necesidad de compromiso porque "solo los tontos se instalan en el éxito y no buscan nuevos retos".



Por su parte, José Moya, director de LaLiga Business School, recalcó la implicación de LaLiga con la formación constante. "Los másteres de los cursos académicos 2019-20 y 2020-21 han sido únicos. LaLiga Business School, al ser el Departamento Educativo de LaLiga, se adapta de forma continuada a la actualidad, con contenidos actualizados y mejorados en cada curso, ya que son impartidos por profesionales que viven el día a día de la industria. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos sean los 'game changers' que requiere nuestro sector en los próximos años", subrayó.



Por su parte, la madrina Virginia Torrecilla animó a seguir trabajando a los alumnos. "Os pido que no os conforméis porque la vida es eso: levantarse, continuar, seguir luchando. Yo sufrí un cáncer y hace un año estaba intentando poder hacer deporte. Ahora puedo estar aquí gracias, en parte, a mi trabajo y esfuerzo por lo que os animo a que hagáis lo mismo", dijo.



Actualmente, 18 exestudiantes de este programa trabajan en diferentes áreas de LaLiga como el Departamento de Legal, el de Marketing, el de Comercial o el de Digital y, además, 42 exalumnos están trabajando actualmente en clubes de LaLiga.



LALIGA BUSINESS SCHOOL CRECE



En 2018 se inició el proyecto de LaLiga Business School, la apuesta de LaLiga por la formación como base de los futuros profresionales del sector. Tras tres temporadas, en las que se han graduado 225 estudiantes en los diferentes másteres, LaLiga Business School inicia este viernes un nuevo curso, la temporada 2021-22.



Esta nueva promoción será especial, ya que contará con los alumnos y alumnas de 'MBA of LaLiga', un ambicioso y exclusivo programa impartido en inglés que permitirá a sus estudiantes desarrollar sus capacidades de gestión para liderar la transformación a la que se enfrentará la industria deportiva en esta década.



Javier Tebas, presidente de LaLiga, y José Moya, director de LaLiga Business School, serán los encargados de dar la bienvenida a los 112 estudiantes que formarán la cuarta promoción del departamento educativo de LaLiga.