Fauci niega ser responsable de pandemia ante acusaciones de senador de EE.UU.

El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci. Foto de archivo. EFE/EPA/Greg Nash / POOL

Washington, 4 nov (EFE).- El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, negó rotundamente este jueves tener alguna responsabilidad en el origen de la pandemia del coronavirus, después de que el senador republicano Rand Paul cargara contra él y le acusara de ser culpable de la epidemia.

"Usted ha dicho que no estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por la pandemia actual y eso es porque no tengo ninguna responsabilidad", dijo Fauci en una audiencia frente al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado estadounidense.

En su turno de palabra, Paul acusó a Fauci de haber engañado a la sociedad estadounidense sobre el papel que desempeñaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) en la financiación de una investigación potencialmente peligrosa en Wuhan (China), e insinuó que el virus SARS-CoV-2 fue el resultado de dicho estudio.

Fauci es el principal asesor médico del presidente de EE.UU., Joe Biden, y director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, en inglés), que depende de los NIH.

Paul ha tratado repetidamente de relacionar el origen de la pandemia con Fauci.

Los republicanos tienen en el punto de mira una investigación financiada por los NIH en el laboratorio de Wuhan (China), donde algunos creen que se originó el nuevo coronavirus.

En una carta enviada en octubre pasado a legisladores republicanos de la Cámara Baja, los NIH explicaron que habían subvencionado a la organización EcoHealth Alliance, que manipuló en el Instituto de Virología de Wuhan un tipo de coronavirus para generar hasta 10.000 veces su carga viral, violando las disposiciones de su contrato.

Ese pacto prohibía realizar investigaciones no reguladas capaces de conseguir que una enfermedad sea significativamente más peligrosa o transmisible.

Sin embargo, en la misiva los NIH afirmaron que, según su propio análisis científico, "los virus estudiados bajo la subvención de EcoHealth Alliance están muy lejos del SARS-CoV-2".

Paul afirmó este miércoles, dirigiéndose a Fauci, que sus "persistentes negativas" a admitir responsabilidades son "un peligro claro y presente para el país y el mundo".

Esta narrativa ha provocado que parte del electorado conservador crea que el principal epidemiólogo de Estados Unidos tiene algo que ver con el inicio de la pandemia del coronavirus, que ha terminado con la vida de más de 5 millones de personas en el mundo.

Fauci aseguró que las afirmaciones del senador que representa el estado de Kentucky sobre su conexión con el origen del virus son "tremendamente incorrectas" y unas "tergiversaciones atroces" de la realidad.

A lo largo de este año, varios legisladores republicanos han reclamado que Fauci sea despedido después de que se hiciera pública la conexión de los NIH con el laboratorio de Wuhan.

Esas instalaciones de Wuhan, que albergan el único laboratorio P4 de China, con el más alto nivel de bioseguridad, han estado en el punto de mira ante la sospecha de que el coronavirus pueda haberse originado allí.