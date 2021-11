Estados Unidos anima a retomar los viajes al país tras eliminar restricciones

El portavoz de la Embajada de Estados Unidos en España, Adam Lenert, durante una entrevista con la agencia Efe en Madrid. EFE/ Luca Piergiovanni

Madrid, 4 nov (EFE).- Estados Unidos anima a retomar los viajes al país, pues a partir del próximo lunes elimina las mayores restricciones que tenía por la pandemia con lo que espera ir recuperando el flujo de viajeros como uno de los primeros destinos turísticos del mundo.

El portavoz de la Embajada de Estados Unidos en España, Adam Lenert, destacó este jueves en una entrevista con Efe en Madrid que "el cambio mayor y más importante es que ahora ya no se necesita una excepción por interés nacional, el famoso NIE", para viajar al país.

A partir del próximo lunes, 8 de noviembre, "cualquier viajero en todo el mundo puede viajar a Estados Unidos con solamente tres cosas", añadió.

MÁS FACILIDAD PARA VIAJAR

En primer lugar, en el caso de la mayoría de los europeos, incluidos españoles, la conocida como ESTA por sus siglas en inglés, la autorización de viaje, que se solicita por internet sin necesidad de ir a la embajada y suele concederse en pocos días, para viajes como los de turismo y negocios que no necesitan visado.

En segundo lugar, la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, de las que incluyen tanto la agencia del medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y finalmente una prueba negativa de la enfermedad, tanto PCR como test de antígenos, con un máximo de tres días antes del viaje.

El requisito de vacunación no se aplica a menores de 18 años, pero sí la prueba negativa a partir de los 2.

"Estamos emocionados de que podemos hacer este cambio en este momento", dijo el portavoz, ya que esperan que "muchos más españoles aprovechen y regresen a Estados Unidos".

Tras año y medio con limitaciones para viajar debido a la pandemia, "hay mucha gente interesada en retomar viajes a Estados Unidos", comentó, y en la embajada hay constancia de vuelos ya completos para ese mismo mes.

"Lo bueno es que ahora es para todo el mundo, todos los viajeros, no importa de donde viajan, pueden viajar con los mismos requisitos", ya sea por vía aérea como terrestre, recalcó.

VOLVER A LA NORMALIDAD

"Queremos todos volver un poco a la normalidad, por razones económicas, obviamente, pero también por las relaciones que hay entre nuestra gente", resaltó Lenert en referencia a los españoles que desean viajar a Estados Unidos por motivos familiares o de negocios, además del turismo.

Por ello, "es sumamente importante que podamos agilizar el proceso y volver un poco a los niveles que teníamos antes de la pandemia", apuntó.

Al respecto, recomendó realizar los trámites para la autorización de viaje o el visado con anticipación, a la vez que recordó que la ESTA es válida por dos años.

Las restricciones para viajar a Estados Unidos comenzaron en marzo de 2020, durante el mandado de Donald Trump, y desde hace meses regiones como la Unión Europea (UE) esperaban que la actual Administración de Joe Biden las relajara, pues por su parte ya en julio pasado levantó las principales limitaciones que afectaban a la entrada de estadounidenses.

Esta relajación de restricciones ha sido celebrada por la UE, países como España y el sector turístico en Estados Unidos, que según la Organización Mundial del Turismo (OMT) es el primer destino mundial en cuanto a ingresos en el sector, con unos 210.000 millones de dólares en 2019, antes de la pandemia.

Estados Unidos fue ese año el tercer destino en número de turistas, con unos 79 millones, solo superado por Francia con 89 y España con 83.

Luis Ángel Reglero