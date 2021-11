El Salvador y Bolivia se enfrentan en un amistoso para afinar sus piezas

El entrenador de El Salvador Hugo Pérez. Foto de archivo. EFE/Rodrigo Sura

Washington, 4 nov (EFE).- Las selecciones de El Salvador y Bolivia disputarán este viernes un partido amistoso que servirá para que ambas escuadras afinen sus piezas para los últimos partidos de este año de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Ambos combinados se encuentran en Washington, Estados Unidos, donde se darán cita en el estadio Audi Field.

La selección salvadoreña, dirigida por el técnico Hugo Pérez, viajó la mañana de este jueves a EE.UU. con 15 jugadores convocados de la liga local y en el país norteamericano se incorporarán siete seleccionados que juegan en ligas extranjeras.

Por su parte, la selección boliviana viajó a Estados Unidos con un grupo de 23 jugadores.

La Verde, al mando del venezolano César Farías, no podrá contar en este encuentro con el centrocampista Henry Vaca, quien fue desafectado de la convocatoria debido a una pubalgia, y que tampoco estará para los partidos frente a Perú y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, partidos que se juegan el 11 y 16 de noviembre, respectivamente.

Farías tampoco viajó con los defensores Roberto Carlos Fernández, el camerunés nacionalizado boliviano Marc Enoumba y Kevin Salvatierra, quienes se recuperan de lesiones y se quedarán en la concentración en la ciudad de La Paz de cara a los encuentros por las eliminatorias.

Ante la ausencia de Vaca, el seleccionador Farías convocó al delantero Bruno Miranda que milita en el Bolívar de La Paz para este encuentro.

Varias de las figuras de La Verde como el goleador Marcelo Martins Moreno del Cruzeiro brasileño o el portero Carlos Lampe que milita en el del Vélez Sarsfield argentino no viajarán con miras a su entrenamiento para los partidos frente a Perú y Uruguay.

La Verde contará con el centrocampista del Independiente de Panamá, Daniel Camacho, el experimentado Juan Carlos Arce y el centrocampista Erwin Saavedra.

El Salvador también aprovechará el amistoso con Bolivia para afinar su esquema de juego y aclarar sus ideas previo al juego ante Jamaica - por las eliminatorias- el 12 de noviembre en San Salvador.

Para el cuadro de Pérez es elemental ganarle a Jamaica, ya que hasta el momento no suma ninguna victoria y es séptimo en la clasificación de la Concacaf con 5 puntos, los mismos que tienen los jamaicanos.

El Salvador cierra los partidos programados para el 2021 enfrentando a Panamá el 16 de noviembre en el Rommel Fernández.

- Posibles alineaciones:

Bolivia: Rubén Cordano; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, José Sagredo; Erwin Saavedra, Moisés Villarroel, Daniel Camacho, Pablo Lima; Juan Carlos Arce, Víctor Ábrego.

Entrenador: César Farías.

El Salvador: Mario González, Bryan Tamacas, Raúl Cruz, Eduardo Vigil; Christian Martínez, Tomás Granito, Darwin Cerén, Marvin Monterroza; Walmer Martínez, Ronald Arévalo y Ricardo Guevara.

Entrenador: Hugo Pérez.

Arbitro: Por definir

Hora: 20.00 hora local (02.00 GMT del sábado)

Estadio: Audi Field.