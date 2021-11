El Real Madrid viaja a Múnich con Rudy "entre algodones"

Pablo Laso, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Madrid, 4 nov (EFE).- El Real Madrid viajará en las próximas horas a Múnich (Alemania), para disputar la octava jornada de la Euroliga frente al Bayern, con el español Rudy Fernández "entre algodones", según declaró el técnico Pablo Laso en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Rudy no se ha entrenado por un problema en el pubis, estará entre algodones. Son cosas normales de la temporada a estas alturas", dijo Laso.

El Real Madrid llega a la cita en busca de su sexta victoria como cuarto clasificado y con la resaca de su derrota frente a UNICS Kazán, la segunda de esta fase regular, pese a la gran actuación del pívot caboverdiano Eddy Tavares.

Por su parte, el Bayern, liderado por el alero serbio Vladimir Lucic llega en dinámica positiva con tres victorias consecutivas, una de ellas frente al líder Olimpia Milano.

Laso analizó al conjunto germano, del que destacó su físico y su tiro exterior.

"Es un equipo muy atlético y muy fuerte. Tendremos que hacer un gran esfuerzo físico. Son muy agresivos a canasta y muy buenos en el tiro exterior, han mejorado mucho. Es un equipo muy reconocible y con grandes jugadores, y que aunque no empezara ganando sabíamos que iba a ser duro", aseveró.

Sobre la incorporación de Sergio Llull al equipo tras su lesión en el hombro, Laso manifestó que es "complicado". "Para mí, como entrenador, lo peor no son las lesiones, son las reincorporaciones. Llull transmite mucho del campo y siempre puede aportar, pero las bajas puede que hayan obligado a que vuelva un poco antes".

El conjunto blanco afronta el encuentro con la mirada puesta en Rudy y con las bajas habituales de los estadounidenses Anthony Randolph, Tray Thompkins y Nigel Williams-Goss. De la misma manera, el base español Carlos Alocén no podrá jugar debido a un problema en la espalda.

"Volvimos de Rusia con Carlos con problemas en la espalda, tiene proceso inflamatorio por lo que vamos a tener que pararle unos días ya que todavía se resiente", explicó el vitoriano.

Laso se mostró más optimista con el regreso de Thompkins -que entrena con el grupo- que con el Randolph, del que dijo que viene "de una lesión más larga en la que ha estado parado casi un año".

El técnico afirmó que Thompkins "en una, dos o tres semanas podría estar de vuelta". "Puede entrenar, pero esto no es la liga provincial", añadió.

Juan Núñez, base de 17 años, disputó los minutos finales del encuentro ante UNICS Kazán con solvencia. Laso no confirmó si el español tendrá minutos frente al Bayern, pero valoró su figura.

"Estoy muy contento con Juan. Creo que tiene muchísimo talento, le queda mucho por aprender y lleva buenos minutos. Le veo en el día a día jugando bien y me echo la bronca a mí mismo por no ponerle más".

"No sé si jugará mañana. Pero tiene mucho margen de mejora y cuento con él como uno más del equipo", sentenció.

El partido entre Real Madrid y Bayern, correspondiente a la octava jornada de la Euroliga, se disputará mañana viernes a las 20.45 (hora peninsular) en el estadio cubierto Audi Dome (Alemania