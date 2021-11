El partido anexionista de Puerto Rico urge al Legislativo a discutir el estatus político

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Baja, Carlos Méndez,, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

San Juan, 4 nov (EFE).- El Partido Nuevo Progresista (PNP), colectivo que impulsa la "estadidad" o anexión plena de Puerto Rico como otro estado de Estados Unidos, urgió a la Cámara de Representantes de la isla a que discuta el tema del estatus político durante este cuatrienio.

Así lo pidió este jueves en un comunicado de prensa el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara Baja, Carlos Méndez, un día después de que el líder cameral, Rafael Hernández, dijera que el tema del estatus político no se discutirá en los tres años que restan del nuevo gobierno.

Hernández es miembro del Partido Popular Democrático (PPD), colectividad que defiende el Estado Libre Asociado, estatus político actual en la isla.

"Inmovilista, el no avanzar. Esta expresión no es otra cosa que una admisión que lo único que quiere hacer el PPD es gobernar la colonia, una colonia donde nos imponen una Junta de Supervisión Fiscal que controla lo que hace el gobierno electo; una colonia donde tenemos que suplicar ante el Congreso, en vez de exigir", dijo Méndez.

El portavoz agregó que Puerto Rico es "una colonia que ha forzado a que 350.000 familias se marcharan en 10 años a los estados en búsqueda de una mejor calidad de vida".

"Por eso es que decir que no se va a atender este vital tema es faltar el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo puertorriqueño", añadió Méndez, quien dijo que el presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau, sí se ha comprometido a discutirlo.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como un Estado Libre Asociado a EE.UU., con constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque el país norteamericano se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Hernández, a su vez, sostuvo que el cuerpo legislativo que preside atendió el tema del estatus en enero pasado al aprobar la Resolución de la Cámara 1.

Con dicha medida, ese cuerpo legislativo apoyó el proyecto de estatus de las congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que proponen incluir en una sola consulta cuatro alternativas de estatus: estadidad, independencia, libre asociación y ELA "no territorial".

Sin embargo, en su nota Méndez recordó que el referendo no vinculante celebrado en noviembre de 2020 mostró que el 52,5 % de los participantes quieren "la estadidad".

Por ello, existe un grupo de antiguos políticos, que incluye al exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, trabajando directamente en Washington para impulsar la anexión de la isla con EE.UU.

"Existe un mandato electoral a favor de la admisión y el PNP va a actuar sobre ese mandato. No va a haber más colonia", enfatizó Méndez, quien dijo además que hará campaña para comprometer al nuevo gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, para impulsar la "estadidad".

Méndez adelantó que solicitará apoyo de Youngkin y otros nuevos gobernadores republicanos para impulsar la aprobación de la Resolución de la Cámara 1522, el Proyecto de Admisión de Puerto Rico.

"Es imperativo que estos candidatos tomen en consideración el poder político que tiene nuestra gente, tanto aquí como en los estados. Estaremos comunicándonos con ellos para llevarles el mensaje sobre la importancia de brindarnos la igualdad", apuntó.