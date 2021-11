El canciller de Paraguay tratará agenda bilateral con su homólogo de Brasil

El canciller paraguayo, Euclides Acevedo. Foto de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 4 nov (EFE).- El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, viajará este viernes a Brasil para analizar diversos asuntos de la agenda bilateral con su homólogo del país vecino, Carlos França, según informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el comunicado de la Cancillería, Acevedo se reunirá en Brasilia con su homólogo para abordar "varios temas de interés para ambos países", como "infraestructura e integración física, seguridad, cooperación y medio ambiente".

En la agenda de los jefes de la diplomacia de Paraguay y Brasil también figurará la "revisión del anexo C" de la Represa Binacional de Itaipú, la mayor hidroeléctrica del mundo por volumen de producción.

Este asunto generó polémica en Paraguay la semana pasada por la posible rebaja de tarifas a Brasil que, según cifras ofrecidas por la oposición al Gobierno de Mario Abdo Benítez (derecha), podría suponer una pérdida económica para Paraguay de 168 millones de dólares.

Desde 2019, el Ejecutivo paraguayo está bajo la sombra de un posible juicio político por las acusaciones de la oposición de cláusulas secretas y oscurantismo en las negociaciones entre partes.

Precisamente el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, formarán parte de la delegación a Brasil, que también integrará el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano.

Aunque el comunicado no lo menciona, no sorprendería que en la agenda tratada pueda estar la flexibilización del Mercado Común del Sur (Mercosur), postura promovida por Uruguay y Brasil, apoyada por Paraguay y a la que Argentina, el cuarto socio del bloque, aún es reticente.