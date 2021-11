EE.UU. rebaja el monto de posible compensación a las familias separadas bajo el mandato de Trump

Familias migrantes son procesadas en McAllen, Texas (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/Larry S. Smith

Washington, 4 nov (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha avisado a los abogados de las familias de inmigrantes separados en la frontera bajo el mandato de Donald Trump de que no podrá pagarles cantidades tan altas como las que se estaban barajando hasta ahora como compensación por los daños sufridos.

El aparente cambio de postura, confirmado este jueves, tuvo lugar poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificara de "basura" las informaciones de que su Gobierno planeaba pagar 450.000 dólares por persona a los afectados.

"Eso no va a ocurrir", afirmó Biden al ser preguntado por esa cifra en concreto durante una rueda de prensa este miércoles.

Medios como el diario The Wall Street Journal habían informado en los últimos días de que el Gobierno de Biden estaba negociando con los abogados que representaban a las familias separadas en la frontera con México para pagarles unos 450.000 dólares por persona como compensación.

Este miércoles por la noche, después de que Biden hiciera sus declaraciones, el Departamento de Justicia comunicó a los abogados de los inmigrantes afectados "que los números para la compensación de las familias separadas eran más altos del punto al que puede llegar el acuerdo extrajudicial".

Así lo indicó a Efe este jueves Anthony Romero, el director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por su sigla en inglés), una organización que en 2019 presentó una demanda colectiva para conseguir compensación para las familias afectadas, por los daños que supuso esa separación.

"Las partes siguen negociando" sobre una posible compensación, añadió Romero.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó poco después que el Departamento de Justicia ha "dejado claro a los demandantes que las cifras" de 450.000 dólares por persona no se iban a alcanzar.

En una rueda de prensa, Jean-Pierre matizó también las declaraciones de Biden y dijo que el presidente sí "está perfectamente cómodo con que el Departamento de Justicia llegue a un acuerdo" económico con las familias, si eso "ahorra dólares a los contribuyentes".

Según Romero, los comentarios de Biden y de algunos miembros del Congreso "parecen haber influido en las negociaciones", que sin embargo ya "fluctuaban" antes de que el presidente hiciera sus declaraciones.

En un comunicado emitido el miércoles, Romero interpretó los comentarios de Biden como una posible señal de que el presidente no estaba "completamente enterado de las acciones de su propio Departamento de Justicia" en el caso de las compensaciones a familias separadas.

La llamada política de "tolerancia cero" de Trump resultó en la separación de más de 3.000 menores de sus padres en 2017 y 2018; y a día de hoy, más de 1.000 familias siguen sin haberse reunido del todo, en muchos casos porque los progenitores fueron deportados, según la Casa Blanca.