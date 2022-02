EEUU.- El demócrata Phil Murphy se impone por un estrecho margen en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey, en EEUU

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El demócrata Phil Murphy se impone por un estrecho margen a su rival republicano, Jack Ciattarelli, en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey, en lo que supone un alivio para el presidente estadounidense, Joe Biden, que no pierde este estado tras la derrota de su aspirante en Virginia, según proyecciones de medios de comunicación estadounidenses.



Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Murphy, de 64 años, se ha hecho con el 50,03 por ciento de los votos en los comicios del martes, mientras Ciattarelli ha obtenido el 49,22 por ciento, obteniendo el candidato demócrata una compleja victoria, según proyecta 'The New York Times'.



El avance en el recuento ha sufrido retrasos por la acumulación de votos por correo ya que en este año no se ha permitido que los funcionarios electorales "preprocesarán" las papeletas, mientras en otras ocasiones se permitía iniciar este proceso diez días antes.



Un segundo recuento podría ser inevitable debido a estos cambios en la votación y a la reñida contienda, informa la agencia Bloomberg, mientras desde los equipos de ambos candidatos se ha indicado que esta opción está sobre la mesa.



Murphy, exejecutivo de Goldman Sachs y con experiencia diplomática, se convertiría con el actual resultado en el primer demócrata en ser reelegido como gobernador de Nueva Jersey en 44 años --hace cuatro años venció al republicano Chris Christie--, y lo consigue tras una campaña electoral en la que su figura se ha visto afectada por el rechazo a sus órdenes de emergencia frente a la pandemia o el desgaste de Biden.



Por su parte, Ciattarelli centró su campaña en cargar contra las restricciones por la COVID-19 y señaló a su rival como culpable de los efectos de la pandemia en pequeñas empresas.



La proyectada victoria de Murphy supone un suspiro para el Partido Demócrata, que con las elecciones de este martes recibió los primeros avisos en forma de votos de lo que podría pasarle en las elecciones parlamentarias de mitad de mandato ('midterms'), previstas para noviembre 2022, con derrotas especialmente simbólicas como la de Virginia y que parecen reflejar el rápido desgaste de la popularidad del presidente, Joe Biden.



El inquilino de la Casa Blanca se impuso en Virginia hace un año, en las presidenciales del 3 de noviembre de 2020, por más de diez puntos frente al entonces presidente, Donald Trump. Sin embargo, los demócratas no han podido conservar una plaza que ostentaba actualmente Ralph Northam.



Y es que si Terry McAuliffe, que ya gobernó Virginia entre 2014 y 2018, parecía el dominador de la carrera electoral en el estado, finalmente ha sido su rival republicano, Glenn Youngkin, quien se ha llevado el gato al agua.