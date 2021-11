Ed Sheeran y nuevos artistas se incorporan al cartel de los MTV EMAs 2021

Ed Sheeran en foto de archivo. EFE/EPA/SANDER KONING

Redacción Cultura, 4 nov (EFE).- Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff y girl in red se suman al cartel de actuaciones de los MTV EMAs 2021, los premios de música europeos que se celebran el próximo 14 de noviembre en el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría.

La entrega de premios de este año también contará con actuaciones de otros artistas del momento como Maluma, Måneskin, Saweete y Kim Petras, entre otros, según un comunicado de MTV.

Justin Bieber es el favorito de esta edición con un total de ocho nominaciones, seguido de Doja Cat y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno, y Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid LAROI, con cinco.

En el apartado "Mejor artista español" este año compiten Aitana, Ana Mena, C. Tangana, la banda Colectivo Da Silva y Pablo Alborán.