Ecuador buscar desarrollo con más comercio internacional e inversión privada

Madrid, 4 nov (EFE).- Ampliar la apertura comercial internacional y facilitar la inversión privada local y extranjera con garantías jurídicas son claves de la estrategia socioeconómica del ejecutivo del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que se encuentra en España en viaje oficial.

"El Gobierno no tiene recursos ni una gran capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, nuestro modelo de desarrollo se apoya mucho en el sector privado, buscamos alianzas público-privadas en el sector petrolero, minerales, telecomunicaciones, infraesfructuras, energías", incidió Lasso en un encuentro con empresarios españoles organizado por la Cámara de Comercio de España.

Según el Banco de Ecuador, en 2020 España se mantenía como segundo inversor extranjero con 230,9 millones de dólares ese año, un 20% del total, por detrás de Canadá.

También citó Lasso empresas públicas en las que el Gobierno quiere "desinvertir", como un banco comercial del Estado, que se prevé privatizar a mediados de 2022, "una gran oportunidad para inversionistas internacionales", aseguró.

Cifró en 30.000 millones de dólares las inversiones en los próximos cuatro años en el país.

"Este es un gobierno amigable para la inversión privada", sintetizó el presidente. Y el papel del Estado seguirá siendo el de la "protección social", precisó, por su parte, el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado Lucio Paredes.

VARIOS SECTORES ABIERTOS A LA INVERSIÓN

Lasso calificó de "éxito" que la vacunación completa de la covid alcance ya a 10,3 millones de ecuatorianos (60,5 % de la población). Esto contribuye, destacó, a la recuperación social y la reactivación económica del país.

El tercer trimestre de este año, indicó, el producto interior bruto (PIB) creció cerca del 8 %, en comparación con igual período de 2020 y se crearon 275.000 empleos en cuatro meses, con el objetivo de dos millones en cuatro años.

El país se encontraba en mayo, recordó, con un déficit fiscal cercano al 4,5 % y una deuda pública del 63 % del PIB, explicó.

Por eso "queremos abrir las puertas -dijo Lasso- al sector privado, que venga y nos acompañe en toda esta aventura para duplicar la producción petrolera, ampliar la minera, aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, no solo hidroeléctrica, sino fotovoltaica, eólica y también en infraestructuras".

Apuntó que hará un "anuncio" sobre la cuestión petrolera en el foro empresarial del 19 y 20 de este mes.

Citó más de 5.000 millones de dólares en proyectos como anillos viales, nuevas carreteras, puertos, concesión de aeropuertos "y la venta de algunos activos como un banco comercial y una empresa de telecomunicaciones".

Al no disponer de mayoría parlamentaria, comentó Lasso que trata de construirla en torno a proyectos legislativos para la creación de oportunidades con tres reformas: de sostenibilidad fiscal, otra en el campo laboral y otra de promoción de inversiones.

MÁS COMERCIO INTERNACIONAL

Ecuador pretende, en resumen, vender más productos en el extranjero y "convocar más inversión internacional" en el país.

Repasó el presidente ecuatoriano algunos de los diez acuerdos comerciales que en Euroasia (Rusia, China) y América pretende cerrar en estos años, como con México, que está "a la vuelta de la esquina", y el ingreso en la Alianza del Pacífico.

Es una "pena", consideró, que no se haya suscrito uno con Estados Unidos, pero con la idea de "insistir" en el futuro.

En materia de seguridad jurídica, opinó que la entrada de Ecuador en el CIADI es un "mensaje claro" de que las controversias sobre inversiones extranjeras se puedan dilucidar en el marco del Banco Mundial.

También mencionó el interés del 5 % en dólares "sin ningún impuesto" por imposiciones dinerarias en bancos a un año o más.