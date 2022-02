Cvirus.- El Gobierno chileno llama a vacunarse tras el positivo por COVID-19 del candidato presidencial Gabriel Boric

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, ha instado este jueves a la población a inocularse contra el coronavirus y a recibir la dosis de refuerzo después de que uno de los candidatos presidenciales, Gabriel Boric, haya dado positivo por coronavirus a poco más de dos semanas de las elecciones.



"A raíz de lo ampliamente difundido ayer, sobre el test PCR positivo de un candidato a la presidencia, tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia, no ha pasado la pandemia", ha indicado Paris en rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica en el país.



En este sentido, y más allá de la vacuna, ha subrayado la necesidad de usar "correctamente la mascarilla", ya que las autoridades han comprobado que "no se usa correctamente en algunas manifestaciones, reuniones políticas e incluso en algunos foros". "La mascarilla debe mantenerse", ha incidido.



"Justamente ahora que uno de nuestros candidatos a la presidencia está un caso índice vamos a ver cómo funciona la trazabilidad, justamente en relación a los contactos que tuvo él porque es muy importante obviamente que la gente que tuvo contacto con él se vaya a cuarentena", ha agregado, por otra parte, Paris.



Al respecto del positivo de Boric, que ha llevado a la mayor parte de los candidatos a guardar cuarentena ante un estrecho contacto con él, se ha puesto de manifiesto que la mayoría no han recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Ante esto, Paris ha aprovechado para llamar "a los líderes políticos a dar ejemplo y vacunarse con la dosis de refuerzo".



Aunque Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Sichel ya han dado negativo en una prueba diagnóstica, mientras que Kast está a la espera de los resultados, Paris ha recordado que esto "no libera de cuarentena a contactos estrechos de un caso positivo". El martes los candidatos participaron en un foro sobre pymes en el que no usaron mascarillas.