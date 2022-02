Coronavirus.- Grecia refuerza los controles para asegurar el cumplimiento de las restricciones para los no vacunados

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Grecia reforzará los controles para asegurar el cumplimiento de las nuevas restricciones para los no vacunados, que desde el sábado tendrán que presentar el resultado de una prueba diagnóstica de la COVID-19 rápida o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de moda, instalaciones de entretenimiento o peluquerías.



Según la información recogida por la prensa griega, el Ejecutivo tiene previsto reclutar a 8.000 agentes de Policía en todo el país, que llevarán a cabo inspecciones en 1.900 unidades repartidas por toda Grecia.



El presidente de la Autoridad Nacional de Transparencia, Angelos Binis, ha detallado que los controles se realizarán con carácter prioritario en las tiendas que ya han incumplido las restricciones, al tiempo que ha recordado en declaraciones a SKAI que las sanciones y las multas se endurecerán.



Los propietarios de negocios que violen las limitaciones se enfrentarán al cierre de sus instalaciones durante 15 días y una multa de 5.000 euros. Fuentes policiales citadas por 'Kathimerini' han advertido de que "no habrá tolerancia en las primeras 24 horas" de la entrada en vigor de las restricciones.



El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, defendió el miércoles el endurecimiento de las restricciones a los no vacunados, al tiempo que urgió a la población a inmunizarse contra la enfermedad.



Grecia ha experimentado recientemente un recrudecimiento de la situación de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a que casi todas las camas de unidades de cuidados intensivos estén ocupadas. Las autoridades anunciaron las nuevas medidas después de contabilizar un récord de casos, 6.700.



En el país, que ha confirmado más de 761.000 casos y más de 16.000 fallecidos a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, el 60,5 por ciento de la población --de unos once millones de personas-- tiene la pauta completa de vacunación.