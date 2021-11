Coria y Munar centran la atención en la vigésima edición del Abierto de Uruguay

El extenista uruguayo y director del Uruguay Open, Diego Pérez, habla durante la presentación de la 20 edición del Uruguay Open hoy en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 4 nov (EFE).- El argentino Federico Coria y el español Jaume Munar, ubicados entre los primeros 100 puestos de la clasificación de la ATP, acaparan todas las miradas de la vigésima edición del Abierto de Uruguay, que se celebrará del 8 al 14 de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo.

El mallorquín, alumno aventajado de la escuela de Rafa Nadal, buscará sumar un nuevo título al logrado en 2019, cuando se impuso en la final a Federico Delbonis.

Además, podría convertirse en el segundo deportista en revalidar el título en años consecutivos, si se tiene en cuenta que en 2020 el torneo no se celebró por la pandemia de la covid-19.

Pese a esto, el director del torneo, el extenista Diego Pérez, aseguró este jueves a Efe que es "difícil" hacer un pronóstico sobre quién será el ganador.

"Hay varios candidatos al titulo, todo depende de quién está más fino esta semana. Algunos no tienen tanto nombre y por ahí juegan bien. Si bien hay tres o cuatro que destacaban como favoritos, no descarto que puedan ser todos", puntualizó.

En este momento, cuatro de los tenistas que participarán se encuentran dentro de los primeros cien lugares del ranking ATP: Coria (68), Munar (76), el argentino Facundo Bagnis (81) y el brasileño Tiago Monteiro (92).

Al igual que en la última oportunidad, quien resulte ganador en individuales obtendrá 80 puntos para la clasificación ATP y 7.200 dólares, mientras que el finalista se quedará con 48 puntos y 4.240 dólares.

Por otra parte, Pérez habló sobre el "privilegio" que supone contar con el 75 % del aforo permitido en un tiempo tan complicado.

El director del certamen participó de la presentación llevada a cabo este jueves en el Carrasco Lawn Tenis de Montevideo, club donde se disputará la competición.

Junto a él, estuvieron el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT), Ruben Marturet.

Durante su discurso, el primero de ellos resaltó la importancia que Uruguay está concediendo al "turismo deportivo" a partir de la organización de eventos internacionales que sirven, dijo, "no solo para que vengan deportistas sino para que el mundo entero hable de nosotros".

Monzeglio, en tanto, resaltó que el país sudamericano está organizando "eventos de trascendencia mundial", entre los que incluyó este Uruguay Open como "política de estado" y remarcó que en este momento la nación se ve fuera como "un lugar de privilegio".

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017), seguido por el argentino Guido Pella, quien conquistó dos ediciones, en 2015 y 2018.