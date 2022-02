China/Taiwán.- China reprocha a la UE su visita a Taiwán y dice sentirse "muy insatisfecha"

Condena la postura de EEUU y recuerda que es un asunto de "especial sensibilidad"



PEKÍN, 4 (DPA/EP)



Las autoridades de China han arremetido este jueves contra la Unión Europea después de que una delegación de eurodiputados realizara esta semana su primera visita oficial a Taiwán y ha manifestado que se siente "muy insatisfecha" con la decisión tomada por los parlamentarios.



El Gobierno ha indicado así que el Parlamento Europeo debe "adherirse a su obligaciones" en el marco de la política de 'una sola China', tal y como ha indicado un portavoz del Ministerio de Exteriores. "Hemos pedido a la UE que corrija estos errores y no envíe señales de este tipo a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán", ha señalado.



Sus palabras llegan después de que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, recibiera a siete eurodiputados que forman parte de la Comisión Especial sobre la Injerencia Extranjera en Procesos Democráticos (INGE) de la Eurocámara y que permanecerán en la isla durante al menos tres días.



Tsai, por su parte, ha invitado a los presentes a unir sus fuerzas para hacer frente a la desinformación y ayudar a salvaguardar la libertad y la democracia a nivel global. Se trata de la primera vez que el Parlamento Europeo envía una delegación a Taiwán, si bien recientemente se ha producido un aumento de los contactos entre las partes.



"Creemos que Taiwán y la UE pueden seguir reforzando su alianza en todos los campos", ha aseverado, según un comunicado de la oficina de la Presidencia de Taiwán.



RESPUESTA A EEUU



Este mismo jueves, las autoridades del gigante asiático han condenado la postura de Estados Unidos, que ha vuelto a remarcar que el Ejército estadounidense está "absolutamente" dispuesto a defender a Taiwán si la isla pidiera ayuda ante una ofensiva lanzada desde China.



El Ministerio de Exteriores chino ha instado así a Washington a "dejar de enviar señales que dañan las relaciones entre los dos países y socavan la estabilidad y la paz en el estrecho de Taiwán".



"La postura negativa de Estados Unidos respecto a la cuestión de Taiwán ha dado ánimo a los secesionistas y ha provocado un aumento de la tensión en la zona", ha lamentado Wang Wenbin, según informaciones del diario estatal chino 'Global Times'.



En este sentido, ha recordado que la cuestión de Taiwán "entra dentro de los intereses de China en materia de soberanía e integridad territorial" y ha matizado que "nadie debe subestimar la resolución y determinación del país a salvaguardar esta soberanía". "No dejaremos que nadie separe la isla del resto del país", ha insistido antes de pedir a Estados Unidos que sea "consciente de la importancia del asunto" y de su "sensibilidad".



El propio jefe del Ejército estadounidense, Mark Milley, ha reconocido no obstante que es poco probable que el Gobierno de Xi Jinping intente "invadir" Taiwán en los próximos 24 meses, pero ha señalado que "en caso de que sucediera, las fuerzas estadounidenses tienen absoluta capacidad para defender" la isla.